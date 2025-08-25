Lietus iznīcinātās ražas zaudējumi mērāmi desmitos miljonu eiro – palīdzību meklēs Eiropā 0
Latvijas lauksaimniecības nozarei laikapstākļu dēļ zaudējumi jau pārsnieguši 90 miljonus eiro, TV24 raidījumā “Dienas personība” atklāj Ģirts Krūmiņš, Zemkopības ministrijas valsts sekretārs. Lai gan galīgā summa būs zināma tikai pēc ražas novākšanas un gada pārskatu iesniegšanas, ministrija jau gatavojas sarunām ar Eiropas Komisiju par kompensācijām.
Viņš stāsta, ka ārkārtas situācijas izsludināšana palīdzēja zemniekiem, jo tika atlikta nodokļu maksāšana, parādi, sodu sankciju nepiemērošana. Tāpat tika noslēgtas vienošanās, ka institūcijas neiet pārbaudēs uz lauksaimniecībām vai iet, saskaņojot to ar saimniekiem, lai netraucētu tiem ikdienas darbu.
Kopumā kaut kāda veida palīdzība, risinājumu meklēšana un kontakta uzturēšana lauksaimnieku labad notiek katru dienu. Zemkopības ministrijas valsts sekretārs pauž, ka 28. augustā būs Zemkopības ministrijas tikšanās ar Eiropas Komisiju, lai izrunātu kompensāciju jautājumus par lietus radītajiem postījumiem.