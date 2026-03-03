“Viss, ko es redzēju, bija kā cilvēks aizlido un izšķīst.” Šofera novēršanās beidzas ar cilvēka nāvi 15
Pie Ķekavas šodien notikusi nelaime – dzīvību zaudējis kāds vīrietis, kuru, ejot pa ceļa malu, notrieca automašīna, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Visu notikušo redzēja arī kāds pāris, kas atradās netālu.
Savukārt vadītājs, kurš uzbrauca gājējam, vēl ilgi bijis šoka stāvoklī: “Novērsos no ceļa, un kā sanāca, tā sanāca.”
Likumsargi ar marķieri atzīmējuši vairākas vietas uz asfalta. Oranžā krāsā apvilkts mirušā vīrieša cepures piezemēšanās punkts un ar krustu, domājams, vieta kur noticis trieciens. Tā liek spriest, ka gājējs neatradās uz ceļa braucamās daļas. Ar šo niansi arī turpmāk strādās policija.
“Automašīnas “Peugeot” vadītājs uzbrauca gājējam, kurš negadījumā gāja bojā. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas gājējs pārvietojās pa ceļa nomali,” raidījuma “Degpunktā” skaidro Valsts policijas pārstāve Līna Bagdone.
