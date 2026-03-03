FOTO: ekrānuzņēmums / “Degpunktā”

“Viss, ko es redzēju, bija kā cilvēks aizlido un izšķīst.” Šofera novēršanās beidzas ar cilvēka nāvi 15

21:50, 3. marts 2026
Pie Ķekavas šodien notikusi nelaime – dzīvību zaudējis kāds vīrietis, kuru, ejot pa ceļa malu, notrieca automašīna, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.

Visu notikušo redzēja arī kāds pāris, kas atradās netālu.

“Viss, ko es redzēju, bija kā cilvēks aizlido un izšķīst,” norādīja pasažiere.
Savukārt vadītājs, kurš uzbrauca gājējam, vēl ilgi bijis šoka stāvoklī: “Novērsos no ceļa, un kā sanāca, tā sanāca.”

Likumsargi ar marķieri atzīmējuši vairākas vietas uz asfalta. Oranžā krāsā apvilkts mirušā vīrieša cepures piezemēšanās punkts un ar krustu, domājams, vieta kur noticis trieciens. Tā liek spriest, ka gājējs neatradās uz ceļa braucamās daļas. Ar šo niansi arī turpmāk strādās policija.

“Automašīnas “Peugeot” vadītājs uzbrauca gājējam, kurš negadījumā gāja bojā. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas gājējs pārvietojās pa ceļa nomali,” raidījuma “Degpunktā” skaidro Valsts policijas pārstāve Līna Bagdone.

Plašāk skaties video:

