Tramps atklāj noslēpumainas dāvanas saturu no Irānas
Donalds Tramps paziņojis, ka Irāna devusi atļauju desmit naftas tankkuģiem šķērsot Hormuza šaurumu.
Tā dēvētais “noslēpumainais dāvinājums” no Irānas, par kuru Tramps šonedēļ iepriekš bija izteicies, izrādījies tieši šī atļauja. Par to viņš ceturtdien runāja Ministru kabineta sēdē, ziņo CNN.
Pēc prezidenta teiktā, ASV aizvadījušas “ļoti saturīgas sarunas” ar nenosauktiem Irānas amatpersonām. Atļauju kuģu pārejai viņš nosauca par pierādījumu sarunu partneru nopietnajiem nodomiem.
“Viņi teica: lai parādītu, ka esam uzticami, ļausim jums saņemt astoņus kuģus ar naftu,” sacīja Tramps. Vēlāk, pēc viņa teiktā, Irāna atļāvusi šķērsot šaurumu vēl diviem kuģiem, “lai atvainotos par kaut ko iepriekš sacīto”.
Prezidents uzskata, ka šis gadījums apliecina – ASV “runā ar pareizajiem cilvēkiem”.
Trampam tika arī vaicāts, vai Irānai būtu tiesības iekasēt maksu par kuģu pārvietošanos caur šaurumu. “Viņiem nevajadzētu to darīt, bet viņi to dara nelielā apmērā,” viņš atbildēja.
Tajā pašā sēdē Tramps komentēja medijos izskanējušo informāciju, ka viņš it kā izmisīgi cenšoties panākt vienošanos ar Irānu, noraidot šos apgalvojumus.
“Es neesmu izmisumā. Man tas ir vienalga. Patiesībā mums ir arī citi mērķi, kurus vēlamies sasniegt,” piebilda Baltā nama vadītājs.