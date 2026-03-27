Trešais pasaules karš jau ir sācies: Budanovs nāk klajā ar satraucošu paziņojumu par Ukrainu
Prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs paziņojis, ka, neskatoties uz globālajiem notikumiem ap Irānu un neskaidrībām starptautiskajā arēnā, sarunu process par karu Ukrainā turpinās.
Pēc viņa teiktā, Trešais pasaules karš jau faktiski ir sācies, un tā sākums meklējams tieši Ukrainā. Par to viņš runāja, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, vēsta “Ukrinform”.
Runājot par iespējamo kara noslēgumu, Budanovs uzsvēra, ka prognozēt iznākumu šobrīd nav iespējams, jo tas ir karš ar daudzām nezināmajām.
Viņš arī norādīja, ka nepiekrīt viedoklim, ka notikumi Irānā būtu bloķējuši miera sarunas par Ukrainu. “Ja tās būtu bloķētas, kā tad es tikko būtu atgriezies no sarunām?” viņš retoriski vaicāja.
Vienlaikus Budanovs atzina, ka spriedzes pieaugums Tuvajos Austrumos daļēji novērsis pasaules uzmanību no Ukrainas, un jo vairāk globālu krīžu rodas, jo grūtāk Ukrainai palikt starptautiskās dienaskārtības centrā.
Komentējot sarunas ar Krieviju, viņš uzsvēra, ka iesaistās tikai tajos procesos, kam pats tic, un, neskatoties uz dažādiem iespējamiem scenārijiem, uzskata sarunas par nepieciešamām.
Atbildot uz jautājumu par galveno šķērsli sarunās – Donbasa jautājumu –, viņš ironiski norādīja, ka atbilde esot acīmredzama.
Noslēgumā Budanovs piebilda, ka pašlaik nav tehnisku šķēršļu tikšanos organizēšanai ar Krievijas pusi, atgādinot, ka iepriekšējā sarunu kārta notika formātā ar Ukrainas un ASV dalību.
“Galvenais ir gala rezultāts. Jūs taču interesē nevis tas, cik reižu es ar kādu runāšu, bet ar ko tas viss beigsies, vai ne?” viņš rezumēja.
Tikmēr militārais eksperts Oļegs Ždanovs uzskata, ka aktīvā kara fāze, visticamāk, nebeigsies jau 2026. gadā, bet taisnīgs iznākums varētu būt gaidāms tikai pēc vairākiem gadiem. Pēc viņa domām, reālas sarunas ar Krieviju varētu notikt ne agrāk kā līdz 2027. gada beigām.
Atgādināsim, ka karš Ukrainā turpinās kopš Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. gadā, un joprojām ir viens no nozīmīgākajiem drošības izaicinājumiem pasaulē.