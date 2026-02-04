Tramps ir sagatavojis rezerves plānu gadījumam, ja miera sarunas neizdotos 0
ASV saglabā sankcijas pret Krieviju kā spiediena līdzekli Ukrainas miera sarunu neveiksmes gadījumā, savukārt Eiropā pieaug skepticisms par Maskavas vēlmi panākt kompromisu.
Kā ziņo “Bloomberg”, atsaucoties uz informētiem Eiropas avotiem, ASV prezidenta administrācija ir sagatavojusi jaunu sankciju paketi pret Krieviju, taču atturas no to ieviešanas, rūpīgi sekojot miera sarunu progresam.
Tikmēr Eiropas galvaspilsētas arvien vairāk šaubās, vai sarunu process novedīs pie ilgtspējīga miera. Tās uzskata, ka Krievija, nespējot panākt izšķirošu pagrieziena punktu kaujas laukā, cenšas piespiest Kijivu pieņemt nelabvēlīgus nosacījumus, veicot masveida triecienus enerģētikas infrastruktūrai.
Gatavošanās jaunai sankciju paketei ASV sākās jau decembrī. Aģentūras avoti tolaik ziņoja, ka šie pasākumi bija paredzēti kā atbilde uz iespējamo diplomātisko centienu neveiksmi un to mērķis būs palielināt spiedienu uz Krievijas ekonomiku, jo īpaši enerģētikas nozari.
Starp apspriestajām iespējām ir sankcijas pret tā sauktajiem ēnu flotes kuģiem, kas tiek izmantoti Krievijas naftas pārvadāšanai pa jūru, apejot ierobežojumus, kā arī pret tirgotājiem un starpniekiem, kas veicina Krievijas degvielas pārdošanu ārvalstu tirgos.
ASV finanšu ministrs Skots Besents apsprieda šīs iniciatīvas slēgtās sanāksmēs ar Eiropas vēstniekiem. Avoti uzsver, ka galīgo lēmumu par jaunu sankciju noteikšanu pieņem personīgi ASV prezidents Donalds Tramps.