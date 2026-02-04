Izrādās, ka, gatavojot gaļu, lielākā kļūda, ko pieļauj cilvēki, nav gaļas mazgāšana, bet gan kas cits… 0
Putnu gaļa ir viens no biežāk izmantotajiem produktiem ikdienā daudzās mājsaimniecībās. vista, tītars vai pīle regulāri nonāk uz mūsu galdiem. Tomēr tieši ar šo produktu saistās arī viens no lielākajiem pārtikas drošības riskiem. Lai gan daudzi joprojām uzskata, ka galvenā kļūda ir jēlas gaļas mazgāšana zem tekoša ūdens, pārtikas drošības speciālisti norāda, ka patiesais apdraudējums slēpjas citur.
Droša gatavošana sākas jau veikalā. Izvēloties putnu gaļu, uzmanība jāpievērš iepakojumam – tam jābūt tīram, sausam un nebojātam. Ja iepakojumā redzams pārmērīgs šķidruma daudzums, jūtama nepatīkama smaka vai gaļai ir netipiska krāsa, no šāda pirkuma labāk atteikties. Tikpat svarīgi ir pārliecināties, ka produkts uzglabāts atbilstošā temperatūrā, kas ir ne augstāka par +4 grādiem.
Ieradums nomazgāt putnu gaļu pirms gatavošanas daudziem šķiet pašsaprotams. Tomēr šāda rīcība var radīt papildu riskus, piemēram, ūdens pilieni ar baktērijām var nokļūt uz izlietnes, darba virsmām, traukiem un citiem pārtikas produktiem. Pašu gaļu tas nepadara drošāku, jo baktērijas tiek iznīcinātas tikai pietiekami augstā temperatūrā gatavošanas laikā.
Lielākā kļūda – baktēriju pārnešana
Eksperti uzsver, ka visbiežākā un bīstamākā kļūda virtuvē ir baktēriju pārnešana. Tā rodas brīdī, kad baktērijas no jēlas putnu gaļas nonāk uz citiem produktiem, kas netiek termiski apstrādāti, piemēram, dārzeņiem, salātiem vai maizes. Tas var notikt pavisam nemanāmi, izmantojot vienu un to pašu griešanas dēlīti, nazi vai tad, ja nenomazgājat rokas gan pirms, gan pēc gaļas gatavošanas. Tieši šādās situācijās risks saslimt ar pārtikas izraisītām infekcijām ir visaugstākais.
Lai izvairītos no šādās situācijām, būtiski ievērot stingru higiēnu. Rokas ar ziepēm jāmazgā vismaz 30 sekundes pirms un pēc saskares ar jēlu putnu gaļu. Gaļai un citiem produktiem ieteicams izmantot atsevišķus nažus un griešanas dēlīšus, bet pēc lietošanas tos rūpīgi nomazgāt ar karstu ūdeni.
būtiski ievērot stingru higiēnu. Rokas ar ziepēm jāmazgā vismaz 30 sekundes pirms un pēc saskares ar jēlu putnu gaļu. Gaļai un citiem produktiem ieteicams izmantot atsevišķus nažus un griešanas dēlīšus, bet pēc lietošanas tos rūpīgi nomazgāt karstā ūdenī.
Pareiza termiska apstrāde
Ne mazāk svarīga ir putnu gaļas pilnīga izcepšana. Gaļas biezākajā vietā temperatūrai jāsasniedz vismaz 75 °C. Ja nav pieejams pārtikas termometrs, var vērtēt pēc šādām pazīmēm – šķidrumam, kas izdalās no gaļas jābūt pilnīgi caurspīdīgam, bet gaļai jābūt pilnībā izceptai, bez rozā nokrāsas un elastīguma.
Ja tiek izmantota saldēta putnu gaļa, tās atkausēšanai jānotiek ledusskapī, nevis istabas temperatūrā. Lēna atkausēšana samazina baktēriju vairošanās risku un palīdz saglabāt produkta kvalitāti.
Pareizi paradumi virtuvē bieži vien ir tieši tie, kas pasargā no veselības problēmām. Un, kā uzsver speciālisti, drošību nosaka nevis viens ieradums, bet viss kopums.