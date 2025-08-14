Tramps pārvieto trīs bumbvedējus tuvāk Krievijai pirms sarunām ar Putinu 0
Pirms piektdien plānotās tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu ASV prezidents Donalds Tramps negaidīti pastiprinājis amerikāņu spēku klātbūtni Eiropā, pārvietojot tuvāk Krievijai ASV bumbvedējus, vēsta dialog.ua.
Trīs amerikāņu bumbvedēji “B-1B Lancer” ieradušies Norvēģijā, lai piedalītos kopīgās mācībās ar Eiropas sabiedrotajiem, ziņoja ASV Gaisa spēku pavēlniecība Eiropā.
Amerikāņu piloti ar “B-1B Lancer” Eiropā veiks mācības ar NATO sabiedrotajiem augsta riska gaisa telpā, lai pilnveidotu taktiku un uzlabotu koordināciju ar Eiropas partneriem.
Jau drīz, 15. augustā. Aļaskas štatā, ASV, notiks sarunas starp Donaldu Trampu un Vladimiru Putinu. Viņi mēģinās panākt vienošanos par Krievijas uzsāktā kara izbeigšanu.
Tomēr maz ir tādu, kas gaida tūlītēju kara pārtraukšanu pēc šīs tikšanās. Tramps uzskata, ka tā būs “izmēģinājuma” tikšanās, kurā viņš ar Putinu pārrunās iespējamos kara izbeigšanas nosacījumus. Miera līgumu tieši būtu jānoslēdz Ukrainai un Krievijai.