Tramps nosaka papildu 25% tarifu Indijai, jo tā turpina iepirkt Krievijas naftu 0
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien parakstīja rīkojumu par papildu 25% muitas tarifa piemērošanu Indijas precēm par to, ka Deli turpina iepirkt Krievijas naftu, kas ir galvenais Maskavas ienākumu avots karam Ukrainā.
“Uzskatu par nepieciešamu un lietderīgu noteikt papildu procentuālo nodokli preču importam no Indijas, kas tieši vai netieši importē naftu no Krievijas Federācijas,” rīkojumā norādīja Tramps.
Iepriekš Tramps bija paziņojis, ka Indija, pērkot Krievijas naftu, netieši atbalsta Krievijas karu pret Ukrainu.
Indija kļuva par nozīmīgu Krievijas naftas pircēju pēc tam, kad Krievijas galvenajam eksporta produktam tika piemērotas ASV un Eiropas sankcijas.
Tarifs stāsies spēkā pēc trim nedēļām, un tas tiks pievienots papildus atsevišķam 25% tarifam, kas stāsies spēkā ceturtdien. Tajā ir saglabāti atbrīvojumi precēm, uz kurām attiecas atsevišķas nozaru nodevas, piemēram, tēraudam un alumīnijam, kā arī tādām kategorijām, kuras varētu tikt skartas, piemēram, farmaceitiskie līdzekļi.