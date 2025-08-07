#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Scanpix/CHINE NOUVELLE/SIPA/LETA

Iespējams, jau šodien uzzināsim… Pēc Putina un Vītkofa sarunām izskan pirmie mīklainie apgalvojumi

LETA/LA.LV
20:07, 6. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Ziņa papildināta plkst. 20.23.

Pēc tam, kad Kremlī noslēdzās Krievijas diktatora Vladimira Putina un ASV prezidenta Donalda Trampa īpašā sūtņa Stīvena Vitkofa trīs stundu ilgās sarunas, nedz Putins, nedz Vitkofs pēc sarunām publiskus paziņojumus nesniedza. Kas par to zināms tagad?

Kremlis paziņoja, ka tikšanās laikā ar Vitkofu nodoti signāli Trampam un no Trampa Putinam. “No mūsu puses, īpaši Ukrainas jautājumā, tika nodoti daži signāli. Attiecīgi signāli ir saņemti arī no prezidenta Trampa,” žurnālistiem sacīja Krievijas prezidenta palīgs Jurijs Ušakovs. Viņš norādīja, ka Kremlis atturēsies no detalizētākiem komentāriem, pirms Vitkofs ziņos ASV prezidentam par sarunu rezultātiem.

Pēc neilga laika publiskajā telpā parādījās ziņa, ka ASV prezidents Donalds Tramps parakstījis rīkojumu par papildu 25% muitas tarifa piemērošanu Indijas precēm par to, ka Deli turpina iepirkt Krievijas naftu, kas ir galvenais Maskavas ienākumu avots karam Ukrainā. “Uzskatu par nepieciešamu un lietderīgu noteikt papildu procentuālo nodokli preču importam no Indijas, kas tieši vai netieši importē naftu no Krievijas Federācijas,” rīkojumā norādīja Tramps.

Tagad runājis arī ASV valsts sekretārs Marko Rubio, paziņojot, ka cer jau šodien paziņot, vai iespējamās sankcijas pret Krieviju tiks piemērotas šonedēļ. Viņš norādīja, ka ir runājis ar Stīvu Vitkofu, kurš šobrīd atgriežas no vizītes Krievijā, un visas dienas garumā paredzētas vairākas sarunas. Viņš žurnālistiem sacīja, ka paziņojumi varētu sekot jau drīzumā: “Varbūt pozitīvi, varbūt ne.”

Tikmēr nesen noslēgusies Donalda Trampa un Volodimira Zelenska telefonsaruna.

Kā vēstīts, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins līdz 8.augustam nepiekritīs uguns pārtraukšanai Ukrainā, ASV prezidenta administrācija apsver iespēju noteikt jaunas sankcijas pret “ēnu floti”, ko Maskava izmanto līdzšinējo Rietumu sankciju apiešanai, atsaucoties uz vairākiem informētiem avotiem Baltajā namā, vēsta laikraksts “Financial Times”.

Jaunās sankcijas būtu pirmais solis spiediena pastiprināšanā uz Krieviju. Tramps, kas iepriekš atturējies no stingras rīcības, tagad Putinam izvirzījis ultimātu – vai nu viņš līdz piektdienai piekrīt pārtraukt uguni Maskavas uzsāktajā karā pret Ukrainu, vai arī viņam draud stingras sankcijas.

Saskaņā ar pašreizējo sankciju režīmu ar Rietumiem saistītiem uzņēmumiem ir aizliegts pirkt pa jūru transportētu krievu naftu par cenu, kas pārsniedz G7 noteiktos griestus – 60 dolārus par barelu. Taču “ēnu flote”, kuru veido novecojuši tankkuģi, kas kuģo zem trešo valstu karogiem, ir ļāvusi Krievijai pārvadāt naftu par cenām, kas pārsniedz šos griestus. Galveni krievu naftas iepircēji ir Ķīna un Indija.

Tikmēr aģentūra “Bloomberg”, atsaucoties uz avotiem Kremlī, ziņo, ka Maskava, piekāpjoties Trampam, ir gatava uz uguns pārtraukšanu gaisā, taču ne uz sauszemes.

