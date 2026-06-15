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Labi, sarunāts! Tas, kā tu runā pa telefonu, var atklāt pārsteidzošas lietas par tavu personību 0

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LA.LV
9:52, 15. jūnijs 2026
Veselam Psiholoģija

Daži uz zvaniem atbild pēc pirmā signāla. Citi, ieraugot ienākošo zvanu, uzreiz cer, ka cilvēks labāk uzrakstīs ziņu. Vēl kāds spēj runāt pa telefonu tik ilgi, ka saruna pārvēršas gandrīz par podkāstu.

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Izrādās, ka veids, kā lietojam savu telefonu, var daudz pastāstīt par mūsu raksturu, paradumiem un pat emocionālo stāvokli.

Psihologi norāda, ka telefons jau sen vairs nav tikai saziņas līdzeklis. Tas kļuvis par daļu no ikdienas, un mūsu reakcija uz zvaniem bieži vien pasaka vairāk, nekā paši apzināmies.

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