Tukuma dzelzceļa līnijā līdz novembra sākumam slēgs vilcienu kustību posmā Asari-Ķemeri 0
Tukuma līnijā dzelzceļa kontakttīkla pārbūves darbu dēļ no piektdienas, 17. oktobra, līdz 5. novembrim pilnībā tiks slēgta vilcienu kustība posmā Asari-Ķemeri, žurnālistiem otrdien pavēstīja VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) pārstāvji.
Tādējādi šajā dzelzceļa posmā pasažieru pārvadājumi tiks organizēti ar autobusiem, kā arī šajā laika periodā vilcieni kursēs retāk.
LDz informē, ka, turpinot elektrificētā tīkla modernizācijas darbus, no piektdienas, 17. oktobra, sāksies otrā būvniecības kārta, un līdz 2026. gada aprīļa beigām būvdarbiem tiks periodiski slēgti atsevišķi sliežu ceļu posmi un ierobežota vilcienu satiksme.
Vilcienu kustība maršrutā Rīga-Dubulti un Dubulti-Rīga remontdarbu laikā saglabāsies ierastajā intensitātē – maksimuma stundās, kad ir lielākā pasažieru plūsma, vilcieni kursēs aptuveni ik pēc 15 minūtēm, bet pārējā laikā – reizi 30 minūtēs.
Vilcienu kustības intensitāte būs samazināta posmā no Dubultiem līdz Slokai abos virzienos – no aptuveni diviem reisiem stundā līdz vienam reisam stundā. Savukārt kustības intensitāte līdz Tukumam saglabāsies līdzīgā apjomā kā līdz šim.
AS “Pasažieru vilciena” pārstāvji papildināja, ka no 17. oktobra līdz 5. novembrim vilcieni no Rīgas Centrālās stacijas kursēs līdz pieturai Asari. Posmā no Asariem līdz Ķemeriem pasažierus pārvadās autobusi, bet posmā no Ķemeriem līdz Tukums II stacijai pasažierus pārvadās vilcieni.
Tāpat uzņēmumā informē, ka autobusiem Tukuma līnijā būs piecas pieturas. Autobusa pieturas Asaros, Slokā un Ķemeros atradīsies pie stacijas ēkas, pietura “Vaivari” būs esošajās pilsētas autobusa pieturvietās Nacionālās rehabilitācijas centrs “Vaivari”, Asaru prospektā, un pietura “Kūdra” – esošajās reģionālajās autobusu pieturvietās “Kūdra” uz Ventspils šosejas (A10).
PV uzsver, ka autobusu reisi būs pieskaņoti vilcienu kustībai Ķemeros un Asaros. Braucienam autobusos būs derīgas iegādātās vilciena biļetes. Tomēr autobusos velosipēdu un bērnu ratiņu pārvadāšana nebūs iespējama, tādēļ PV aicina izmantot reģionālo sabiedrisko transportu, kur šī iespēja ir nodrošināta.
Vienlaikus Autotransporta direkcija (ATD) plāno organizēt papildu reģionālo autobusa maršrutu Dubulti-Tukums remontdarbu laikā, kas būtu saskaņots ar vilcienu kustību.
Trešajā būvdarbu kārtā, kas provizoriski notiks no 6. novembra līdz 10. decembrim, tiks samazināta vilcienu kustības intensitāte posmā Majori-Sloka, un paralēli vilcienu kustībai šajā posmā pasažieriem būs pieejami autobusu reisi.
LDz uzsver, ka kontakttīkla modernizācijas darbus no Imantas līdz Slokai Tukuma līnijā plānots pabeigt 2026. gada pirmajā pusgadā. Būvdarbi tiks organizēti pa etapiem, un katram no tiem tiks noteikti atšķirīgi vilcienu kustības ierobežojumi.
Tāpat projekta laikā tiks veikti kontakttīkla pārbūves un signalizācijas apakšsistēmu pārbūves darbi posmā Rīga-Zemitāni. Sākotnēji no šā gada 17. oktobra bija plānotas vilcienu kustības izmaiņas arī Valgas un Skultes dzelzceļa līnijās.
Bija plānots, ka būvdarbu laikā līdz 21. novembrim tiks slēgts viens sliežu ceļš posmā Zemitāni-Čiekurkalns, kā arī vilcienu kustības intensitāte šajās līnijās paliktu nemainīga. Tomēr LDz pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, ka šīs izmaiņas vēl nestāsies spēkā.
Jau ziņots, ka LDz ir sācis darbu pie elektrificētā tīkla modernizācijas, ņemot vērā, ka patlaban lielākā daļa dzelzceļa kontakttīkla kopējā apmēra pārsniedz tā tehniskās ekspluatācijas kalpošanas ilgumu.
Projektā par dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizāciju un attīstību ir paredzēts veikt kontakttīkla pārbūves un signalizācijas apakšsistēmu pārbūves darbus posmā Rīga-Zemitāni, veikt kontakttīkla izbūves un pārbūves un signalizācijas apakšsistēmu pārbūves darbus posmā Zasulauks-Bolderāja, kā arī veikt kontakttīkla pārbūves un signalizācijas apakšsistēmu pārbūves darbus posmā Imanta-Sloka.
Darbi tiks organizēti pa etapiem, veicot tos arī vakara un nakts stundās, kā arī noteiktos periodos būs ietekmēts pasažieru vilcienu kustības grafiks.
Realizējot projektu, pasažieru pārvadājumiem tiks elektrificētas un modernizētas dzelzceļa līnijas kopumā aptuveni 100 kilometru garumā.
LETA jau ziņoja, ka tostarp remontdarbu dēļ līdz ceturtdienai, 16. oktobrim, jau ir vairākas izmaiņas Tukuma virziena vilcienu kustībā. Ir slēgta vilcienu kustība pa vienu sliežu ceļu posmā Dubulti-Sloka, un šajā posmā ir mainīts AS “Pasažieru vilciens” (PV) vilcienu kustības grafiks, kā arī būvdarbu laikā samazināta vilcienu kustības intensitāte. Savukārt starp “Tukums 1” un “Tukums 2” stacijām atsevišķos reisos pasažieri tiek pārvadāti ar autobusiem.
LDz ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna LDz valdošais uzņēmums.
PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no “Latvijas dzelzceļa” veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija “Latvijas dzelzceļa” meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.