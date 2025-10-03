“Latvijas dzelzceļš” maina spēles noteikumus: reorganizācijas procesā apvienotas trīs meitassabiedrības 0
Reorganizācijas procesā VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) meitasuzņēmumi SIA “LDz ritošā sastāva serviss” un SIA “LDz loģistika” ir pievienoti SIA “LDz Cargo”, liecina informācija “Firmas.lv”.
Izmaiņas Uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas piektdien, 3.oktobrī. Tādējādi “LDz Cargo” pamatkapitāls ir palielināts par 35,423 miljoniem eiro – no 114,698 miljoniem eiro līdz 150,12 miljoniem eiro. LDz koncernā patlaban ietilpst arī “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, un apsardzes uzņēmums “LDz apsardze”.
LETA jau ziņoja, ka valdība 25.jūnijā atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto rīkojuma projektu, kas paredz LDz izbeigt līdzdalību “LDz ritošā sastāva serviss” un “LDz loģistika”. Ministrijā iepriekš atzīmēja, ka, apvienojot visus trīs uzņēmumus, izveidosies viens uzņēmums, kas no 2026.gada kļūtu rentabls un no 2028.gada sāktu izmaksāt dividendes.
Kopējais darbības izmaksu samazinājums 2025.gadā sinerģijas dēļ plānots aptuveni 1,4 miljonu eiro apmērā, neiekļaujot atlaišanas pabalstus, kas būtu 2,6 miljoni eiro. Kopējais ieguvums no sinerģijas, pēc SM minētā, piecu gadu laikā sasniegs 25,9 miljonus eiro.
Konsolidētais uzņēmums 2029.gadā prognozējoši darbotos ar 120 miljonu eiro apgrozījumu un 7,5 miljonu eiro peļņu.
Ministrijā norādīja, ka reorganizācijā “LDz Cargo” no “LDz loģistika” un “LDz ritošā sastāva serviss” iegūs šo uzņēmumu aktīvus un darbojošos pamatlīdzekļus, kā arī tiks nodoti spēkā esošie līgumi.
SM skaidro, ka dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū ir vērojams būtisks kritums, kas ietekmē “LDz Cargo”, “LDz ritošā sastāva servisu” un “LDz loģistiku”. Dzelzceļa kravu apmēri Baltijā pēdējo piecu gadu laikā ir samazinājušies no 134 miljoniem tonnu gadā līdz 52 miljoniem tonnu gadā, kopš 2018.gada kravu apmēram gada laikā sarūkot vidēji par 14,9%. Latvijas uzņēmēji, kas izmanto LDz koncerna pakalpojumus, arī ir cietuši no apgrozījuma samazināšanās ģeopolitiskās situācijas dēļ.
SM skaidro, ka “LDz Cargo” apgrozījums no 2022.gada ir samazinājies par trešdaļu – no 148,4 miljoniem eiro 2022.gadā līdz 100,4 miljoniem eiro 2024.gadā. Apgrozījuma kritums ir saistīts ar kravu pārvadājumu samazināšanos – pārvadāto kravu apmērs samazinājies no 19,97 miljoniem tonnu 2022.gadā līdz 8,4 miljoniem tonnu pērn.
Savukārt “LDz ritošā sastāva serviss” 60-70% apgrozījuma ģenerē no “LDz Cargo”, papildus apmēram 10% apgrozījuma veido darījumi ar LDz. Uzņēmumam ir tikai pieci lieli ārējie klienti, kuri ģenerē apmēram 80% no apgrozījuma, kas saņemts no ārējiem klientiem. No 2022.gada uzņēmuma apgrozījums ir samazinājies no 59,6 miljoniem eiro līdz 44,3 miljoniem eiro 2024.gadā.
Savukārt “LDz loģistika” darbojas izteikti sadrumstalotā ekspeditoru tirgū, kur, par spīti sarežģītajai situācijai, ir spēlētāji, kas spējuši uzrādīt gan apgrozījuma pieaugumu, gan strādāt ar būtisku rentabilitāti. Uzņēmuma klientu skaits 2023.gadā saruka par 32 – līdz 67. Uzņēmuma apgrozījums ir samazinājies no 19,2 miljoniem eiro 2022.gadā līdz 10,4 miljoniem eiro pērn.
Tādējādi SM secinājusi, ka, turpinot strādāt atsevišķi, “LDz ritošā sastāva serviss” katru gadu turpinās būt nerentabls, bet “LDz loģistika” bankrotēs 2028.gadā.
Tāpat plānots, ka LDz koncernā nākotnē kā meitassabiedrību pievienos “Rail Baltica” nacionālo ieviesēju Latvijā SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” (EDzL). Rīkojumu par EDzL iekļaušanu LDz koncernā plāno pieņemt nākamā gada laikā, bet pilnīga LDz un EDzL uzņēmumu apvienošanās provizoriski notiktu līdz 2028.gada beigām.
SM, pēc padziļinātās izpētes rezultātu saņemšanas, būs jāsagatavo priekšlikums lēmuma pieņemšanai Ministru kabinetā (MK) par valsts tiešās izšķirošās ietekmes un līdzdalības izbeigšanu EDzL, ieguldot EDzL kapitāla daļas LDz pamatkapitālā, tādējādi LDz iegūstot tiešu izšķirošu ietekmi un līdzdalību EDzL.
Jau ziņots, ka LDz koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 233,738 miljoni eiro, kas ir par 11,3% mazāk nekā 2023.gadā, savukārt koncerna zaudējumi pieauga daudzkārtīgi – līdz 39,438 miljoniem eiro.
LDz ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna LDz valdošais uzņēmums.