Viena no Rīgas vizītkartēm tumsā jau gandrīz 5 gadus! Vai dzelzceļa tilta apgaismojums kādreiz atkal mūs priecēs ikdienā? 0

5:55, 17. septembris 2025
Stāsti Izpēte

“Kad rīdzinieki atkal varēs priecāties par dzelzceļa tilta apgaismojumu,” šādu jautājumu sociālajā tīklā “Thread” vaicāja kāds iedzīvotājs, atgādinot, ka tilta dekoratīvais apgaismojums jau gandrīz piecus gadus ir izslēgts.

Iedzīvotājs vērsās pie Rīgas domes ar jautājumu, vai tiešām nav iespējams rast risinājumu šajā jautājumā.

Ekrānuzņēmums no “Thread”
LA.LV sazinājās gan ar Rīgas domes pārstāvjiem, gan ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš”, lai noskaidrotu, vai tuvākajā laikā Latvijas galvaspilsētas iedzīvotāji un tās viesi var sagaidīt pārmaiņas.

Lai arī Rīgas domes pārstāvji norādīja, ka šis jautājums nav Rīgas valstspilsētas departamentu vai to pakļautībā esošo struktūru kompetencē, jo dzelzceļa tilta dekoratīvā apgaismojuma ierīkošana un uzturēšana vienmēr ir bijusi VAS “Latvijas dzelzceļš” pārziņā, viņi uzsvēra:

“Dzelzceļa tilta apgaismojums, tāpat kā jebkurš kvalitatīvs nakts apgaismojuma risinājums, veicina pilsētvides estētisko kvalitāti arī diennakts tumšajā laikā. Šādi risinājumi ir būtiski pilsētas nakts tēla veidošanā.”

Sazinoties ar VAS “Latvijas dzelzceļš”, uzzinājām, ka finansiālu apstākļu dēļ nekādas izmaiņas saistībā ar tilta apgaismojumu nav plānotas.

Informē Agnese Līcīte: “2022.gadā gan Latvijā, gan citviet Eiropā bija vērojams straujš energoresursu izmaksu kāpums, tostarp, elektroenerģijas. Kā rezultātā, lai taupītu finanšu līdzekļus, VAS “Latvijas dzelzceļš” pieņēma lēmumu Rīgas dzelzceļa tiltam pār Daugavu un Jelgavas dzelzceļa tiltam pār Lielupi ikdienā izslēgt dekoratīvo apgaismojumu.

Taču, lai iepriecinātu iedzīvotājus un pilsētu viesus, dzelzceļa tiltu dekoratīvais apgaismojums tiek ieslēgts svētku laikā, piemēram, 18.novembrī, Ziemassvētkos, sagaidot Jauno gadu.

Ņemot vērā “Latvijas dzelzceļa” finanšu situāciju un darbības prioritātes, tostarp, nepārtraukti domājot, kā samazināt dažādas izmaksas, pašlaik nav pieņemti citi lēmumi un tiltu dekoratīvais apgaismojums būs ieslēgts tikai svētku laikā.”

LA.LV Aptauja

Vai, jūsuprāt, dzelzceļa tiltam Rīgā dekoratīvais apgaismojums būtu jāieslēdz arī ikdienā, ne tikai svētkos?

  • Jā, tas ir svarīgi pilsētas tēlam un rada labākas sajūtas
  • Nē, pietiek ar svētku reizēm
  • Man tas nav būtiski

