Arī Pelnrušķītei gadi iet uz priekšu – šogad itin pieklājīga jubileja. Interesanti fakti par šo Disneja multfilmu pasaku tēlu Ieteikt







2025. gadā, svinot 75. gadadienu, Disney studija izlaida plašu jubilejas priekšmetu kolekciju, tostarp dimanta saderināšanās gredzenus un ekskluzīvas Starbucks krūzes, apliecinot filmas nemirstīgo pievilcību.

2000. gadā Volta Disneja animācijas klasika “Pelnrušķīte” atzīmēja savu 50. gadadienu, atgādinot pasaulei, kāpēc šī 1950. gada filma joprojām ir viena no mīlētākajām pasakām kino vēsturē. Kopš tās pirmizrādes 1950. gada 15. februārī Bostonā, Masačūsetsā, “Pelnrušķīte” ir kļuvusi par simbolu cerībai, neatlaidībai un sapņiem, kas piepildās ar mazliet maģijas.

“Pelnrušķīte” nebija tikai kārtējā Disneja filma. Pēc Otrā pasaules kara, kad studija saskārās ar finansiālām grūtībām, tās iznākšana 1950. gadā kļuva par pagrieziena punktu. Ar aptuveni 2,9 miljonu dolāru budžetu filma nopelnīja gandrīz 4,28 miljonus dolāru tikai ASV un Kanādā, padarot to par piekto ienesīgāko filmu Ziemeļamerikā 1950. gadā. Tā atdzīvināja Disneja studiju, kas tolaik bija uz bankrota robežas pēc tādiem finansiāli neveiksmīgiem projektiem kā “Pinokio” un “Fantāzija”.

Balstīta uz Šarla Pero pasaku, “Pelnrušķīte” stāsta par jaunu meiteni, kura, neskatoties uz ļaunās pamātes un pusmāsām, ar Fejas krustmātes un draudzīgu peļu palīdzību nokļūst karaļnamā un iekaro prinča sirdi.

Filma saņēma trīs Oskara nominācijas, tostarp par labāko dziesmu (“Bibbidi-Bobbidi-Boo”) un labāko mūzikas partitūru, un tās dziesmas, piemēram, “A Dream Is a Wish Your Heart Makes”, kļuva par ikoniskām.