Līgo svētki Dzegužkalnā Rīgā, 23.06.2019.
Līgo svētki Dzegužkalnā Rīgā, 23.06.2019.
Foto: LETA/Evija Trifanova

Ja Līgo ballītē satiktos pa vienam no katras zodiaka zīmes – ko kurš darītu? Auns pie ugunskura ierastos pirmais un paliktu pēdējais 0

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kokteilis.lv
12:04, 20. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Līgo vakars jau pats par sevi ir mazs raksturu eksperiments. Kāds ierodas pirmais ar pīrāgiem un segu plecos, kāds kavējas, jo vēl tikai jānopērk ledus, kāds jau pusstundu pēc ierašanās organizē dziedāšanu, bet kāds klusām pazūd pie ugunskura, jo viņam vajag pabūt ar sevi.

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Bet iedomāsimies, ka vienā Līgo ballītē satiekas pa vienam pārstāvim no katras zodiaka zīmes. Kurš ceps gaļu? Kurš pirmo reizi ierosinās iet papardes ziedu meklēt? Kurš visu vakaru fotografēs, bet pats nebūs nevienā bildē? Un kurš no rīta vāks plastmasas glāzes, rūgti nopūšoties par cilvēces pagrimumu?

Protams, šis ir izklaidējošs horoskopisks skatījums, bet varbūt kādu pazīstamu raksturu tajā tomēr atpazīsiet.

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