Traģisks negadījums Rīgā: pie dzelzceļa stacijas mirušas divas jaunietes 0
Pie dzelzceļa stacijā Rīgā, šķērsojot sliedes, dzīvību zaudējušas divas nepilngadīgas meitenes.
Profils “Sadursme” pie video publikācijas raksta: “Smags negadījums Rīgā, pie Imantas stacijas. Uz nomas skūtera atradās divas nepilngadīgas meitenes, kuras, šķērsojot dzelzceļa sliedes, pakļuva zem vilciena.
Viena no meitenēm notikuma vietā gāja bojā, otra ar smagām traumām tika nogādāta slimnīcā. Izsakām visdziļāko līdzjūtību bojāgājušās meitenes tuviniekiem un vēlam ātru atveseļošanos cietušajai meitenei.”
Portāls “Delfi” Valsts policijā noskaidroja, ka arī otra meitene negadījumā zaudējusi dzīvību, to apstiprina arī raidījums “Degpunktā”.