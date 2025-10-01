Traģisks negadījums Rīgā: pie dzelzceļa stacijas mirušas divas jaunietes 0

LA.LV
20:46, 1. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Pie dzelzceļa stacijā Rīgā, šķērsojot sliedes, dzīvību zaudējušas divas nepilngadīgas meitenes.

Reklāma
Reklāma
Kalpos teju mūžīgi: vācu eksperti nosaukuši 12 uzticamākos auto modeļus ar 200 000 km nobraukumu
Kokteilis
Kāds vīrietis vajadzīgs katrā zodiaka zīmē dzimušai sievietei
Traģisks negadījums Rīgā: pie dzelzceļa stacijas mirušas divas jaunietes
Lasīt citas ziņas

Profils “Sadursme” pie video publikācijas raksta: “Smags negadījums Rīgā, pie Imantas stacijas. Uz nomas skūtera atradās divas nepilngadīgas meitenes, kuras, šķērsojot dzelzceļa sliedes, pakļuva zem vilciena.

Viena no meitenēm notikuma vietā gāja bojā, otra ar smagām traumām tika nogādāta slimnīcā. Izsakām visdziļāko līdzjūtību bojāgājušās meitenes tuviniekiem un vēlam ātru atveseļošanos cietušajai meitenei.”

CITI ŠOBRĪD LASA
“Man tādi… sausi zobi!” Māmiņas dalās ar bērnu iemesliem, lai nebūtu jāapmeklē skola
Rinkēvičs izteicies par nesaskaņām deputātu vidū un vēlmi izstāties no Stambulas konvencijas
“Krievijas hibrīdkarš ir tikai sākums!” Aizsardzības budžeta palielināšana mūs neglābs, uzskata Dānijas premjere

Portāls “Delfi” Valsts policijā noskaidroja, ka arī otra meitene negadījumā zaudējusi dzīvību, to apstiprina arī raidījums “Degpunktā”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Pasažieriem pašiem jāmazgā vilciena logi! Jā, un viņi to dara ar sajūsmu
Rīgas stacijā Ogres reisa pasažieru vilciens sadūrās ar LDz drezīnu: tapis skaidrs, kas izraisīja sadursmi
Šāda veida negadījums – pirmais pēdējo 20 gadu laikā! Atklātas jaunas detaļas par vakar notikušo vilciena un drezīnas sadursmi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.