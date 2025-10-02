“Tam ir jāpieliek punkts!” Traģēdija Imantā liek uzdot jautājumu, vai mikromobilitātes pakalpojumu sniedzējiem maz rūp bērnu drošība… 1
Traģēdija Imantā, kurā gāja bojā divas nepilngadīgas meitenes, ir sekas uzņēmēju pretdarbībai jauna mikromobilitātes rīku regulējuma ieviešanai un nespēja kontrolēt šo rīku izmantošanu, tā ceturtdien, 2. oktobrī, preses brīfingā uzsvēra Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs, aicināja nekavējoties apturēt bērnu nedrošu mikromobilitātes rīku ekspluatāciju un noņemt tos no ielām.
"Vakardienas traģēdija ir briesmīga. Izsaku visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem. Šī traģēdija parāda, pie kā var novest ilgstoša bezdarbība. Un es pat gribētu teikt – pretdarbība, lai šie mopēdi tiktu atbilstoši kontrolēti. Tam ir jāpieliek punkts," uzsvēra V.Kleinbergs.
Mērs norādīja, ka pašlaik Rīga ir absurdā situācijā – pašvaldība likumiski nevar lemt par satiksmes ierobežojumiem uz ietvēm. "Ja es varētu vienpersoniski šos mopēdus aizliegt uz ietvēm, es to darītu jau pirmajā dienā, bet likums to neļauj," viņš pauda.
Ceturtdien sasauktajā sēdē ar Satiksmes ministriju, Ceļu satiksmes drošības direkciju un Rīgas pašvaldības policiju secināts, ka šie mopēdi pēc likuma aktīvas lobistu ietekmes ir klasificēti kā velosipēdi. Rīgas mērs uzsver, ka faktiski tie ir mopēdi, tādēļ nākamnedēļ dosies uz Saeimas Tautsaimniecības komisiju, lai mudinātu pieņemt grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kur jāparedz gan stingrāka klasifikācija, gan kontroles mehānismi par to, kas drīkst šos rīkus lietot.
Īpašu satraukumu izraisa fakts, ka mopēdus lietojuši nepilngadīgie, un uzņēmums RIDE nav izstrādājis risinājumu, lai nepilngadīgie nevarētu piekļūt mopēdiem. "Ja uzņēmumam tiešām rūp bērnu drošība, mopēdi būtu jānovāc no ielām līdz brīdim, kad šāds risinājums ir atrasts. Tāpēc esmu personīgi vērsies Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai tas nekavējoties aizliedz RIDE mopēdus, kamēr uzņēmums nav nodrošinājis drošības garantijas," sacīja V. Kleinbergs.
Mērs atzīmēja, ka Rīgas dome līdz šim veiksmīgi sadarbojusies ar citiem mikromobilitātes pakalpojumu sniedzējiem, taču uzņēmums RIDE pretīmnākšanu nav izrādījis.
Lai izvērtētu iespējas uzlabot drošību uz Rīgā esošajām dzelzceļa pārbrauktuvēm, Ārtelpas un mobilitātes departaments kopā ar AS “Latvijas Dzelzceļš” tuvākajā laikā tās apsekos un piedāvās iespējamos risinājumus.