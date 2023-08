Ielu intervijas: vai Vilnis Ķirsis būs labāks Rīgas mērs par Mārtiņu Staķi? Ieteikt







Šo ceturtdien, 17. augustā, par Rīgas mēru kļuva partiju apvienības “Jaunā Vienotība” (JV) politiķis Vilnis Ķirsis.

TV24 devās galvaspilsētas ielās, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli jautājumā, vai Vilnis Ķirsis būs labāks Rīgas mērs par Mārtiņu Staķi?

“Staķa kungs man ir bišķiņ zināms, tāpēc tas varbūt būs personīgi, bet es teikšu – nē,” atbild sastaptais jaunietis.

“Nevarēšu teikt, tāpēc ka nezinu nevienu no viņiem, neesmu skatījies ne intervijas, ne ko tur vēl, tā kā nevaru salīdzināt viņus abus,” godīgi atzīst nākamais.

“Nepateikšu, jo es neesmu rīdziniece. Man grūti teikt. Šīs problēmas man drusku ir nostāk,” atbild kundze.

“Ziniet, tās ir lielas kurpes, kas viņam ir jāpiepilda. Burtiski – kaut kāds 50. izmērs. Porziņģim ir mazāks kājas izmērs nekā Staķim. Tāpēc Ķirsim… Visi uz viņu skatās. Es domāju, ka tāpēc viņam ir sajūta, kad viņš apsēžas, viņam mazliet deg dibens. Es domāju, ka tas jau ir viens iemesls, kāpēc viņš centīsies. Līdz ar to, vai viņš izdarīs tik pat labu darbu… Grūti teikt, subjektīvs jēdziens. Bet tas, ka viņam ir motivācija to darīt, par to mēs jau varam pateikt Staķim paldies. Viņam ir jāstrādā, ir stress. Tu esi uzmanības centrā, tāpēc viņš centīsies. Es viņam uzticos,” ar pārdomām dalās kāds cits jaunietis.