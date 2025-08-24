#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Dzejniece Liāna Langa piedalās diskusijā &#8220;Pārkrāsosim?&#8221; par Stūra mājas turpmāko likteni, un to, vai turpinājums Eiropas kultūras galvaspilsētas projektiem var būt mūsu aktīvas piemiņas darbs gan Stūra mājā, gan ārpus tā.
Dzejniece Liāna Langa piedalās diskusijā “Pārkrāsosim?” par Stūra mājas turpmāko likteni, un to, vai turpinājums Eiropas kultūras galvaspilsētas projektiem var būt mūsu aktīvas piemiņas darbs gan Stūra mājā, gan ārpus tā.
Foto: LETA

“KrievLatvija un okupantu invāzijas sekas?” Langa ar domubiedriem neizpratnē par populārākajiem vārdiem Latvijā 34

LA.LV
18:52, 24. augusts 2025
Viedokļi

Latvijā šā gada jūlija sākumā populārākais vīriešu vārds bija Jānis, bet sieviešu – Jeļena, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) apkopotā informācija.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajos četros datumos, piemīt īpaša spēja dziedināt citus 13
“Tas bija kas draudīgs, bariņš melnādaino apstājās un…!” sieviete dalās ar Ogres svētkos redzēto
Kokteilis
“50 tūkstoši cilvēku un hītu nav! Un tie sadzērušies fani!” “Prāta Vētras” koncerta apmeklētāji izsakās par lielkoncertu Mežaparkā
Lasīt citas ziņas

PMLP uzturētajā Fizisko personu reģistrā pagājušā mēneša sākumā bija reģistrēti 44 062 Jāņi un 20 388 Jeļenas.

Šī informācija izraisīja reakciju soctīklos.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krievi ir ielenkti! Ukrainas bruņotie spēki atbrīvoja vēl trīs ciematus netālu no Pokrovskas, ziņo mediji
100 000 eiro kukulis: KNAB atklāj mēģinājumu no melnā saraksta izdzēst Krievijas juristu Miščenko
“Sievas un bērna acīs varēja redzēt pārdzīvotās šausmas,” tālbraucējs dalās bīstamās profesijas stāstos, kurus neviens nevēlas atklāt

Daži bija sašutuši, kāpēc Latvijā populārākie ir krievu personvārdi. Citi minēja, ka daži no tiem ir latviski, tāpēc šis ir strīdīgs apgalvojums.

Vīriešu populārāko vārdu pirmajā trijniekā ir arī Aleksandri un Sergeji. Šāds vārdi ir attiecīgi 31 687 un 20 566 Latvijā reģistrētām personām.

Populārākais sieviešu vārds pēc Jeļenas bija Tatjana, kuru skaits bija 20 230, bet viņām sekoja Anna ar 19 848 reģistrētiem vārdiem.

Latvijā šā gada jūlija sākumā bija reģistrēti arī tādi vārdi kā Viļeņins un Viļeņina, Laime un Laime Saule, Rīga (trijos gadījumos arī kā otrais vārds), Magnolija Latvija. Vairākām sievietēm kā otrais vai trešais vārds ir dažādu dzīvnieku nosaukumi. Piemēram, Latvijā ir trīs Lapsas un divas Vāveres. Tāpat ir trīs vīrieši, kuriem otrais vai trešais vārds ir Lācis.

Kā tu vērtē populārākos personvārdus Latvijā?

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tas bija kas draudīgs, bariņš melnādaino apstājās un…!” sieviete dalās ar Ogres svētkos redzēto
Kokteilis
“50 tūkstoši cilvēku un hītu nav! Un tie sadzērušies fani!” “Prāta Vētras” koncerta apmeklētāji izsakās par lielkoncertu Mežaparkā
Kokteilis
Sprādzienbīstama kombinācija! 5 vārdu pāri, kuru kopdzīve, visticamāk, nebūs harmoniska
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.