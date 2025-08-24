“KrievLatvija un okupantu invāzijas sekas?” Langa ar domubiedriem neizpratnē par populārākajiem vārdiem Latvijā 34
Latvijā šā gada jūlija sākumā populārākais vīriešu vārds bija Jānis, bet sieviešu – Jeļena, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) apkopotā informācija.
PMLP uzturētajā Fizisko personu reģistrā pagājušā mēneša sākumā bija reģistrēti 44 062 Jāņi un 20 388 Jeļenas.
Šī informācija izraisīja reakciju soctīklos.
Okupantu invāzijas sekas joprojām redzamas. pic.twitter.com/DfFHacFsEp
— Baltā meitene (@hmm_pff) August 24, 2025
Daži bija sašutuši, kāpēc Latvijā populārākie ir krievu personvārdi. Citi minēja, ka daži no tiem ir latviski, tāpēc šis ir strīdīgs apgalvojums.
"Aleksandrs" nenozīmē krievu. Tādu vārdu liek arī latviešu ģimenēs.
— Māra Manson (@Madarmara) August 24, 2025
Vienalga cipari pārāk lieli
— Baltā meitene (@hmm_pff) August 24, 2025
Priecājies, ka Sergejs, nevis Muhammads. 😆
— Roger W. MacBoatface (@RW_MacBoat) August 24, 2025
Latvijā ir apm. 48-50 tūkst. ukraiņu bēgļi. Tā kā lielākā daļa ir no Doņeckas apg. un Luhanskas apg., kur dzīvo gandrīz tikai krievi, tad skaidrs, kāpēc mums tik daudz Jeļenas un Tatjanas.
— floksis (@floksis1) August 24, 2025
Vīriešu populārāko vārdu pirmajā trijniekā ir arī Aleksandri un Sergeji. Šāds vārdi ir attiecīgi 31 687 un 20 566 Latvijā reģistrētām personām.
Populārākais sieviešu vārds pēc Jeļenas bija Tatjana, kuru skaits bija 20 230, bet viņām sekoja Anna ar 19 848 reģistrētiem vārdiem.
Latvijā šā gada jūlija sākumā bija reģistrēti arī tādi vārdi kā Viļeņins un Viļeņina, Laime un Laime Saule, Rīga (trijos gadījumos arī kā otrais vārds), Magnolija Latvija. Vairākām sievietēm kā otrais vai trešais vārds ir dažādu dzīvnieku nosaukumi. Piemēram, Latvijā ir trīs Lapsas un divas Vāveres. Tāpat ir trīs vīrieši, kuriem otrais vai trešais vārds ir Lācis.
