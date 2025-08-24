Pat čurāt jāiet ar apsardzi! Anastasija stāsta piedzīvoto Kima Čenuna slepenajā pludmalē, kur ielaiž tikai krievus 0
Tas, ka Anastasijas Samsonovas tūristu grupu nepameta apsargi, jau pirmajā brīdī lika saprast – šī nebūs ierastā pludmales atpūta, raksta bbc.
Jūlijā 33 gadus vecā personāla vadības speciāliste kļuva par vienu no pirmajām tūristēm jaunajā Ziemeļkorejas kūrortā Vonsanas-Kalmas piekrastes tūrisma zonā, kas tika atklāta 1. jūlijā. Kūrorts, kur bērnību pavadījis Kims Čenuns, atrodas netālu no raķešu izmēģinājumu poligona un piedāvā viesnīcas, veikalus, restorānus un pat akvaparku.
Lai gan sākotnēji tika solīts, ka kūrorts būs pieejams starptautiskajiem tūristiem, patlaban tajā ielaisti tikai krievi, turklāt tikai organizētās grupās. Anastasija devās uz turieni kopā ar 14 cilvēkiem. Ceļojums bija stingri kontrolēts – ar gidiem, apsargiem un fiksētu maršrutu, kuru nedrīkstēja mainīt bez īpašas atļaujas.
Viņa atklāj, ka apsargi tika piesaukti kā nepieciešamība, lai tūristi “neizbiedētu vietējos iedzīvotājus”. Vietējie uz viņiem skatījušies ar lielu izbrīnu, jo valsts ilgi bijusi slēgta.
Neskatoties uz ierobežojumiem, Anastasija stāsta par “ideāli tīrām un tukšām pludmalēm ar balto smilšu krastu”. Sauļošanās krēsli bijuši pavisam jauni, bet jūra – ar lēzenu, ērtu ieeju.
Ceļojums no Krievijas uz Ziemeļkoreju, kas ietver trīs dienas jaunajā kūrortā, maksā ap 1800 dolāru – vairāk nekā puse no vidējās mēneša algas Krievijā. Turpat tiek pārdotas rotaļu raķetes par 40 dolāriem, savukārt populārākais suvenīrs ir Ziemeļkorejas olimpiskais apģērbs.
Tomēr kūrorta būvniecību apvij pretrunas – cilvēktiesību organizācijas apgalvo, ka darbos izmantots piespiedu darbs, šoka brigādes un necilvēcīgi apstākļi.
Lai arī tūristu piekļuve kūrortam tiek regulēta un bieži pārtraukta, Anastasija pauž vēlmi atgriezties nākamgad un cer kādreiz apmeklēt arī netālo slēpošanas kūrortu.