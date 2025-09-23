VIDEO. Nekādi joki – Tramps brauc! Ņujorkas policija aptur Makrona autokolonnu; viņš spiests paveikt ko netipisku 0

Francijas prezidents Emanuels Makrons svētdien vakarā, 22. septembrī, Ņujorkā piedzīvoja neparastu situāciju, dodoties uz Francijas vēstniecību ANO Ģenerālās asamblejas sesijas ietvaros. Viņa konvojs tika apturēts policijas dēļ, jo ceļš bija bloķēts ASV prezidenta Donalda Trampa motorādei – vairāk nekā desmit transportlīdzekļu kolonnai, kas devās cauri Manhetenai.

Policijas darbinieks atvainojās Makronam, skaidrojot, ka “viss ir sastindzis” Trampa dēļ, un lūdza gaidīt. Makrons, izkāpjot no automašīnas un pieliecoties pie barjeras, jokodams atbildēja: “Ja jūs neredzat [motorādi], ļaujiet man pāriet,” un tad paņēma telefonu, lai tieši zvanītu Trampam.

Video, kas ātri kļuva populārs sociālajos tīklos, parāda Makrona sarunu ar Trampu: “Čau, kā tev iet? Miniet, – es stāvu uz ielas, jo viss ir sastindzis jūsu dēļ!” Francijas amatpersona AP apstiprināja, ka zvanīts tiešām tika Trampam, un Makrons smējās, pieprasot “atbrīvot ceļu”.

Šis incidents notika uz spriedzes fona starp abām valstīm – Makrons nupat bija atzinis Palestīnas valsti.

Neskatoties uz kavēšanos, Makrons galu galā šķērsoja ielu un aizgāja kājām uz vēstniecību aptuveni 30 minūšu garumā, pa ceļam fotografējoties ar garāmgājējiem un pat saņemot skūpstu uz pieres no kāda vīrieša, par ko viņš smējās.

Emanuels Makrons un Brižita Makrona tiekas ar karali Čārlzu un Kamillu, pieminot D-dienas 80. gadadienu
Francijas prezidents Emanuels Makrons un viņa suns Nemo
Tramps vizītē Lielbritānijā

