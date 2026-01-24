Maza pilsētiņa var kļūt par ieganstu uzbrukumam NATO: eksperts brīdina par bīstamu pavērsienu Putina nepabeigtā “projekta” dēļ 0
Krievijas prezidents Vladimirs Putins varētu pievērsties kādai mazai pilsētiņai Austrumeiropā, lai sāktu iebrukumu NATO, brīdina eksperts, bijušais diplomāts Tims Vilasijs-Vilsijs. Viņš norāda, ka brutālā Krievijas līdera “projekts” vēl nav beidzies un prognozē, ka Putinam 2026. gadā varētu klāties labi.
Londonas Karaliskās koledžas profesors skaidro – pat ja Ukrainā apklustu šāvieni un sprādzieni, Kremļa saimnieka nākamie soļi varētu būt vēl nekaunīgāki. Viņaprāt, Putins vispirms sāks “grauzt” Ukrainas robežas, lai pārbaudītu, vai sabiedroto solījumi pastāv spēkā.
Īpaši bīstams punkts NATO drošībai ir Narva – maza pilsēta Igaunijas un Krievijas pierobežā, viņš norāda. “Vieta, kas man vienmēr šķitusi īpaši bīstama, ir Narva, kur apmēram 80% iedzīvotāju ir krievi,” viņš sacīja intervijā “The Sun”.
“Vai mēs tiešām ticam, ka ASV ietu karā vienas Igaunijas pilsētas dēļ? Es vairs neesmu par to pārliecināts,” eksperts pauda savu viedokli.
Nepabeigts “projekts”
Kā ziņo DailyMail, arī eksperti no domnīcas “Chatham House” izteikuši brīdinājumus par Igaunijas pierobežas pilsētu Narvu, uzskatot, ka Maskava to uztver kā nepabeigtu “projektu”.
Narva atrodas valsts austrumu robežā, to no Krievijas šķir Narvas upe, kuras otrā pusē ir Ivangoroda.
Pēc Igaunijas neatkarības atgūšanas šīs divas pilsētas tika šķirtas, taču pilsētas iedzīvotāju sastāvs rada papildu riskus – ap 97% iedzīvotāju runā krieviski, un daudziem ir radinieki Krievijā.
Neilgi pēc Igaunijas neatkarības iegūšanas pilsēta un tās apkārtne pat rīkoja neoficiālu referendumu par atdalīšanos no Igaunijas. Šo balsojumu Igaunijas valdība atzina par antikonstitucionālu, un tika pieņemts, ka tas noticis Maskavas ietekmē.
Bažas pastiprinājās pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un Putina 2022. gadā izteiktajiem komentāriem, ka “Narva jāatgūst”.
Lai gan Igaunija ir viens no lielākajiem Ukrainas atbalstītājiem (attiecībā pret IKP), ikdienas dzīve Narvā ir sarežģīta. Pēc gadu desmitiem ilgas Padomju Savienības ietekmes pilsētai ir ciešas kultūras un valodas saites ar Krieviju, un tās nav izzudušas ar neatkarības atjaunošanu.