VIDEO. Putins nofilmējies maizes ceptuves reklāmā. Nē, tas nav mākslīgais intelekts 0
Maiznīca netālu no Maskavas, kuras īpašnieks personīgi uzrunāja Putinu reklāmai, diemžēl maijā tiks slēgta. Reklāma ar Putina piedalīšanos nepalīdzēja glābt biznesu, raksta dialog.ua.
Maizes ceptuve “Masha” Lyubertsy netālu no Maskavas pārtrauks darbu aprīlī-maijā. Tās īpašnieks Deniss Maksimovs kļuva zināms pēc tam, kad viņš sūdzējās Putinam par nodokļu pieaugumu tiešās līnijas laikā. Tad stāsts izskatījās gandrīz kā pasaka, raksta Krievijas mediji: Putins uzklausīja uzņēmēju, apsolīja atbalstu, pieņēma konditorejas izstrādājumus kā dāvanu un pat saņēma maizes un pīrāgu grozu. Kremlis veica reto soli, ierakstot reklāmas videoklipu ar Putinu.
Tomēr realitāte izrādījās daudz prozaiskāka.
Kā teica pats Maksimovs, īstermiņa klientu pieplūdums pēc pārraides situāciju neizglāba. Galvenā problēma ir nodokļu reforma, kuras dēļ uzņēmumi zaudēja patentu nodokļu sistēmu. Tagad maizes ceptuvei būs jāmaksā ienākuma nodoklis, PVN un jāsedz papildu izmaksas grāmatvedim. Mazam uzņēmumam tas izrādījās kritisks. “Es nekad nesaņēmu solīto labumu,” atzina uzņēmējs.
Putins pēc filmēšanās saņēma dāvanu grozu ar maizi un pīrāgiem, nogaršoja konditorejas izstrādājumus un pateicās uzņēmējam. Atbildot uz to, uzņēmējam tika pasniegta ikona un vīna pudele. Bet mēnesi vēlāk ne ikona, ne vīns neaizstāja reālu ekonomisko atbalstu. Jau tagad “Masha” īpašnieks runā par uzņēmuma slēgšanu.