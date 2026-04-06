“Un tad stāstīšu par saviem piedzīvojumiem šajā laikā,” Dāvids Krūmiņš publicējis vēstījumu savai meitai 5

13:45, 6. aprīlis 2026
Pirms divām nedēļām Dāvids Krūmiņš, kurš tiks izdots Vācijai, lai tur stātos tiesas priekšā, bet tas nenotika, jo viņš nolēma bēgt, pēc ilgāka pārtraukuma sociālo mediju platformā “Instagram” publicēja ierakstus, kuros informēja, kā viņam klājas. Bet šodien, Otrajās Lieldienās, viņš ar emocionālu vēstījumu savā “Facebook” kontā vērsies pie savas meitas.

Kā iepriekš jau vēstīts – 12. novembrī Vācijas policijas vadītā starptautiskā operācijā, kurā piedalījās Latvijas Valsts policija, kā arī Dānijas un Francijas tiesībsargājošās iestādes un Eiropols, aizdomās par personas nolaupīšanas organizēšanu Vācijas teritorijā tika aizturēti četri Latvijas valstspiederīgie.

Dāvids Krūmiņš atzina, ka bijis viens no aizturētajiem.

Šodien, Otrajās Lieldienās, viņš publicējis veltījumu savai un Arnitas Oliņas meitai, solot, ka pienāks diena, kad viņš visu izstāstīs.

Dāvids raksta: “Paies kāds laiks, un mēs ar tevi sēdēsim meža malā, ezera krastā pie ugunskura un cepsim desiņas. Pēc garas pārgājienu dienas es izvilkšu savu telefonu un parādīšu tev šo postu. Un tad stāstīšu par saviem piedzīvojumiem šajā laikā.

Un mācīšu, ko nozīmē nekad neapstāties — arī tad, kad esi noguris un bez spēka. Mācīšu, ko nozīmē nepadoties. Un mācīšu, kas ir labs un kas ir ļauns. Ka labs un ļauns nav tas, kas ir rakstīts uz papīra vai kādas sabiedrības daļas stereotipi un domāšana, bet tas balstās uz taviem paša lēmumiem — pēc tavas sirdsapziņas un cilvēcības.

Atceries — kad es šo rakstīju, es domāju tieši par šo brīdi.”

Krūmiņš iepriekš pauda, ka ir ap apņēmības pilns turpināt strādāt, pat atrodoties “Somu mežos”. Viņš vēstīja, ka ik pa laikam iegūst piekļuvi internetam un tāpēc ir gatavs turpināt sadarboties reklāmas jomā.

Tikmēr sociālo mediju platformā “TikTok” parādījies video, kurā kāds vīrietis apgalvo, ka Krūmiņš esot noķerts. Tomēr komentāru sadaļā pats Krūmiņš rakstīja, ka tā nav patiesība.

Atgādinām, ka prokuratūra iepriekš brīdinājusi sabiedrību – noziedznieka slēpšana ir krimināli sodāma rīcība.

