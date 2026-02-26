Bezspēcības akts! Vai Saeima vispār var atņemt pilsonību Andrejam Mamikinam? 0

LA.LV
0:19, 27. februāris 2026
Viedokļi

LA.LV jau vēstījām, ka gan Ainārs Šlesers, gan Saeima ir izteikusis, ka būtu jāatņem pilsonība Andrejam Mamikinam. TV24 raidījumā “Ziņu TOP” zvērināts advokāts, “COBALT” advokātu biroja partneris Edgars Pastars skaidro, vai pati Saeima vispār to var izdarīt.

Veselam
pazemināt asinsspiedienu: 6 jauni ieteikumi
Kokteilis
Vai mums ir pa ceļam? Ar kādiem cilvēkiem katras zodiaka zīmes pārstāvjiem nesaskan
Tas arī bija gaidāms – eksperti bažīgi skatās uz pavasari un aicina jau rīkoties
Lasīt citas ziņas

Pastars pauž, ka pati Saeima ir likumā noteikusi, ka tā nevar lemt par pilsonības atņemšanu. Likums nosaka, ka to dara attiecīgā iestāde. Viņaprāt, šobrīd ir Saeimas bezspēcības akts – viņiem šķiet, ka pilsonība ir jāatņem, bet Saeima nav tiesīga to darīt. “Saeima ir tiesīga lemt, bet nav tiesīga atņemt,” teic advokāts.

Vairāk skaties video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Saeimā spriež par pilsonības atņemšanu Mamikinam – debatēs izskan skarbi joki par iespējamām alternatīvām
“Aicināt bombardēt Daugavpili, Liepāju, Cēsis, Rīgu un citas Latvijas pilsētas ir noziegums!” Šlesers pieprasa atņemt pilsonību Mamikinam
“Baltijas valstis nav vērts žēlot!” Kols vērsies drošības dienestā par Mamikina izteikumiem Krievijas televīzijā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.