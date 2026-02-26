Bezspēcības akts! Vai Saeima vispār var atņemt pilsonību Andrejam Mamikinam? 0
LA.LV jau vēstījām, ka gan Ainārs Šlesers, gan Saeima ir izteikusis, ka būtu jāatņem pilsonība Andrejam Mamikinam. TV24 raidījumā “Ziņu TOP” zvērināts advokāts, “COBALT” advokātu biroja partneris Edgars Pastars skaidro, vai pati Saeima vispār to var izdarīt.
Pastars pauž, ka pati Saeima ir likumā noteikusi, ka tā nevar lemt par pilsonības atņemšanu. Likums nosaka, ka to dara attiecīgā iestāde. Viņaprāt, šobrīd ir Saeimas bezspēcības akts – viņiem šķiet, ka pilsonība ir jāatņem, bet Saeima nav tiesīga to darīt. “Saeima ir tiesīga lemt, bet nav tiesīga atņemt,” teic advokāts.
