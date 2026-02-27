Rīgas ielas ziemā. 2026
Rīgas ielas ziemā. 2026
Foto. LETA/Paula Čurkste

Kājas būs slapjas! Laika prognoze piektdienai 0

LETA
6:18, 27. februāris 2026
Ziņas Dabā

Nedēļas pēdējā darba diena Latvijā atnesīs pelēcīgus laikapstākļus, valdīs atkusnis, bet valsts austrumos iespējama arī atkala, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Kokteilis
Vai mums ir pa ceļam? Ar kādiem cilvēkiem katras zodiaka zīmes pārstāvjiem nesaskan
Veselam
Kā pazemināt asinsspiedienu: 6 jauni ieteikumi
Sankciju paradokss: Latvija zaudē tranzītu, Krievija pārņem kravas un pelna
Lasīt citas ziņas

Dienā mākoņi aizklās debesu lielāko daļu, vietām, galvenokārt ziemeļos, gaidāms lietus, bet austrumos iespējama arī atkala. Rīta stundās vietām redzamību pasliktinās migla.

Lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš vēl dienas sākumā piekrastes rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē (m/s). Gaiss iesils līdz +1…+5 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Ja viņi to neprot, tad viņiem šeit nav vietas!” Tiek gatavots lēmumprojekts par Saeimas deputātes nosūtīšanu uz valodas pārbaudi
VIDEO. Pilnīgi kails? Aculiecinieki ceturtdienas vakarā novērojuši ko neparastu Torņkalna stacijā
Autovadītājiem jābūt gataviem: eksperts brīdina par “krāteriem”, kas parādās vienas nakts laikā

Rīgā dienā lielākoties būs mākoņains laiks, bet nokrišņi joprojām nav gaidāmi. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra galvaspilsētā būs +2…+3 grādi, prognozē LVĢMC.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Kurš kuru? Žirafēns pirmo reizi satiek strausu un nespēj novērst skatienu
Autovadītājiem jābūt gataviem: eksperts brīdina par “krāteriem”, kas parādās vienas nakts laikā
Tas arī bija gaidāms – eksperti bažīgi skatās uz pavasari un aicina jau rīkoties
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.