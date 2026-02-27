Kājas būs slapjas! Laika prognoze piektdienai 0
Nedēļas pēdējā darba diena Latvijā atnesīs pelēcīgus laikapstākļus, valdīs atkusnis, bet valsts austrumos iespējama arī atkala, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Dienā mākoņi aizklās debesu lielāko daļu, vietām, galvenokārt ziemeļos, gaidāms lietus, bet austrumos iespējama arī atkala. Rīta stundās vietām redzamību pasliktinās migla.
Lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš vēl dienas sākumā piekrastes rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē (m/s). Gaiss iesils līdz +1…+5 grādiem.
Rīgā dienā lielākoties būs mākoņains laiks, bet nokrišņi joprojām nav gaidāmi. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra galvaspilsētā būs +2…+3 grādi, prognozē LVĢMC.