“Ja viņi to neprot, tad viņiem šeit nav vietas!” Tiek gatavots lēmumprojekts par Saeimas deputātes nosūtīšanu uz valodas pārbaudi 0
Vairāku Saeimas frakciju deputāti gatavo lēmumprojektu, kas paredzētu pie frakcijām nepiederošajai Saeimas deputātei Jeļenai Kļaviņai kārtot latviešu valodas eksāmenu, aģentūrai LETA apstiprināja “Jaunās vienotības” Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.
Ja eksāmens netiktu nokārtots, deputāte varētu zaudēt mandātu.
“Ikvienam Latvijas pilsonim ir jāciena valsts valoda, bet Saeimas deputātam ir jāzina valsts valoda. Ja viņi to neprot, tad viņiem nav vietas Saeimā,” sacīja Jurēvics.
LETA jau ziņoja, ka no pērnā gada 1. septembra līdz šī gada 8. janvārim vairāki Saeimas deputāti administratīvi sodīti par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, bet piemērots arī sods par valodas prasību neievērošanu un Ieroču aprites likuma pārkāpumu, liecina Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas dati.
Tostarp pie frakcijām nepiederošajai deputātei, kas Saeimā iekļuva no “Stabilitātei!” saraksta, Jeļenai Kļaviņai piemērots naudas sods par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, ja normatīvie akti paredz valsts valodas lietošanu.
Kļaviņa savulaik Saeimā nonāca “Stabilitātei” politiķa Viktora Pučkas vietā, kurš darbu parlamentā pameta pēc tam, kad deputāti pauda šaubas, vai Pučkas valsts valodas zināšanas atbilst likumā prasītajam un nolēma Pučku nosūtīt uz valodas pārbaudi, par kuras sekmīgu nokārtošanu ziņots netika. Valsts valodas prasmes pārbaudes īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra. Kļaviņa pēc iekļūšanas Saeimā “Stabilitātei” Saeimas frakcijai nepievienojās.