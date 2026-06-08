Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/LETA/RETAMAL / AFP

Sankcijas tikai uz papīra? Atklāta viltīga shēma, kā Putina sabiedrotie turpina baudīt Rietumu komfortu 0

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LA.LV
17:15, 8. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Lai gan pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Rietumvalstis ieviesa plašas sankcijas pret Krievijas amatpersonām, uzņēmējiem un ar Kremli saistītām personām, daļai Krievijas elites joprojām izdodas saglabāt piekļuvi dārgām Rietumos ražotām privātajām lidmašīnām. Par to vēsta laikraksta “The Wall Street Journal” izmeklēšana.

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Žurnālisti pievērsuši uzmanību desmitiem miljonu dolāru vērtām privātajām lidmašīnām, tostarp “Bombardier” un “Gulfstream” modeļiem, kuras izmanto cilvēki no Vladimira Putina tuvākā loka. Starp viņiem minēts arī valsts korporācijas “Rostec” vadītājs Sergejs Čemezovs, kurš tiek uzskatīts par vienu no Putina ilggadējiem sabiedrotajiem vēl kopš abu darbības VDK laikos.

Saskaņā ar izmeklēšanā apkopoto informāciju, pēc kara sākuma Čemezovs regulāri izmantojis privāto lidmašīnu “Bombardier Global 7500”, lai ceļotu uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Turciju un vairākām Dienvidaustrumāzijas valstīm.

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Pēc sankciju ieviešanas Krievijas bagātākajiem cilvēkiem kļuva ievērojami sarežģītāk apmeklēt iecienītos galamērķus Rietumeiropā. Taču tas nav apturējis viņu ceļošanu. Londonas, Francijas Rivjēras un Šveices kūrortu vietā viņi arvien biežāk izvēlas Dubaiju, Turciju, Azerbaidžānu un citas valstis, kuras nav pievienojušās sankcijām pret Krieviju.

Izdevums norāda, ka līdzīgas shēmas izmanto arī uzņēmējs Arkādijs Rotenbergs un oligarhs Igors Kesajevs, kuriem piemērotas gan ASV, gan Eiropas Savienības sankcijas.

Kā tiek apietas sankcijas?

Pirms 2022. gada daudzi Krievijas miljardieri izmantoja Eiropas biznesa aviācijas operatoru pakalpojumus. Pēc iebrukuma Ukrainā lielākā daļa šo sadarbības iespēju tika slēgtas, tomēr drīz vien radās jauni risinājumi.

Izmeklēšanā aprakstītā shēma paredz, ka starpnieki iegādājas jaunas vai lietotas Rietumu ražojuma lidmašīnas un reģistrē tās valstīs, kuras nav noteikušas sankcijas Krievijai.

Starp šādām valstīm minēti Apvienotie Arābu Emirāti, Omāna, Kazahstāna un Dienvidāfrikas Republika.

Pēc tam lidmašīnas faktiski nonāk Krievijas īpašnieku vai ar viņiem saistītu uzņēmumu kontrolē. Aviācijas analītikas uzņēmuma “Ch-Aviation” viceprezidente Marija Veroviča norādījusi, ka daļa Eiropas uzņēmumu darbojas tā dēvētajā pelēkajā zonā, pārdodot gaisa kuģus trešajām valstīm, kuras vēlāk tos nodod Krievijas lietotājiem.

Tikmēr lidmašīnu ražotājs “Bombardier” paziņojis, ka ievēro visas spēkā esošās sankciju prasības un veic pasākumus, lai nepieļautu savas produkcijas nonākšanu Krievijā, apejot noteiktos ierobežojumus.

Tomēr sankciju tiesību eksperti uzsver, ka atsevišķos gadījumos šādas piegādes var pārkāpt gan eksporta aizliegumus uz Krieviju, gan individuālās sankcijas, kas noteiktas konkrētām personām.

Bijušais ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroja vadītājs Džons Smits uzskata, ka Krievijai izdevies palielināt Rietumu preču importu, jo sankciju ievērošanas kontrole ne vienmēr ir bijusi pietiekami stingra. Pēc viņa domām, cīņa pret sankciju apiešanu prasa nepārtrauktu uzraudzību un ātru reakciju, taču pēdējos gados ASV institūciju uzmanība arvien biežāk novirzīta uz citiem jautājumiem.

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