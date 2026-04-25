"Unikāls mazohisma līmenis!" Eiropa ar smaidu uz lūpām vienā mierā dod naudu krievu kara mašinērijai
TV24 raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” vadītājs Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, pievēršas arī naftas cauruļvada „Družba“ tēmai un Ukrainas attieksmei pret to.
“Ukrainā ir dalīts noskaņojums par šo naftas cauruļvadu, lai gan eiropieši priecājas, ka cauruļvads darbojas. Tas ir unikāls mazohisma līmenis, tā uzsver daļa ukraiņu,” stāstā J. Slaidiņš.
“Ukraiņi no katras ložas kliedz, ka pastāv draudi no Krievijas, taču eiropieši vienlaikus priecājas, un Krievija no viņiem saņem naudu savām armijas vajadzībām,“ – ironiski pauž J. Slaidiņš.
Viņš atsaucas uz pazīstamā ukraiņu politiskā komentētāja un žurnālista Vitālija Portņikova vārdiem, kurš teicis ļoti skaidri: “Esam iesprostoti apburtā lokā. Mūsu tranzīta statuss nodrošina mums naudu no Rietumiem, jo Rietumi ir spiesti kompensēt Ungārijai un Slovākijai Krievijas naftas iepirkšanu, tādējādi turpinot Krievijas karu.“
J. Slaidiņš turpina: “Citiem vārdiem sakot, Rietumi vienlaikus finansē gan Ukrainas aizsardzību, gan daļu no Putina militārās mašīnas. Tā tas turpināsies šogad, nākamgad un arī 2028. gadā, līdz brīdim, kad šī struktūra mainīsies.“
Viņš piebilst, ka ukraiņiem nauda ir ļoti svarīga: “Ukraiņiem vajadzēja, lai viņiem atbloķētu šos 90 miljardus. Viņi piekrita tam, jo nauda ir daudz svarīgāka, nekā nafta, kas tagad plūst uz Ungāriju un Slovākiju, – 90 miljardi bija pārāk liels naudas kumoss, kas nepieciešams gan bruņojumam, gan sociālajām iemaksām.”