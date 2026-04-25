“Unikāls mazohisma līmenis!“ Eiropa ar smaidu uz lūpām vienā mierā dod naudu krievu kara mašinērijai 0

17:13, 25. aprīlis 2026
TV24 raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” vadītājs Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, pievēršas arī naftas cauruļvada „Družba“ tēmai un Ukrainas attieksmei pret to.

Liktenīga tikšanās tuvojas: šīs divas zodiaka zīmes drīz satiks cilvēku, kurš mainīs viņu dzīvi
FOTO, VIDEO. Tramps atklāj, ko Melānija šāvienu brīdī pateikusi prezidentam
“Pacietības mērs ir pilns!” Latvijā arvien vairāk ārstu ievieš priekšapmaksu, lai sodītu spoku pacientus; Abu Meri gan liek ievilkt elpu 2
“Ukrainā ir dalīts noskaņojums par šo naftas cauruļvadu, lai gan eiropieši priecājas, ka cauruļvads darbojas. Tas ir unikāls mazohisma līmenis, tā uzsver daļa ukraiņu,” stāstā J. Slaidiņš.

“Ukraiņi no katras ložas kliedz, ka pastāv draudi no Krievijas, taču eiropieši vienlaikus priecājas, un Krievija no viņiem saņem naudu savām armijas vajadzībām,“ – ironiski pauž J. Slaidiņš.

ŠAUSMINOŠS VIDEO. Atrakciju parkā Spānijā pārtrūkst trose un ievaino četrus cilvēkus, tostarp bērnus
FOTO, VIDEO. Noskaidrots, kāds bija šāvēja mērķis! Jaunas detaļas par Trampa vakariņās notikušo
Pēc Orbāna sakāves – panika elitē? Oligarhi izved ģimenes un izņem no Ungārijas miljardus

Viņš atsaucas uz pazīstamā ukraiņu politiskā komentētāja un žurnālista Vitālija Portņikova vārdiem, kurš teicis ļoti skaidri: “Esam iesprostoti apburtā lokā. Mūsu tranzīta statuss nodrošina mums naudu no Rietumiem, jo Rietumi ir spiesti kompensēt Ungārijai un Slovākijai Krievijas naftas iepirkšanu, tādējādi turpinot Krievijas karu.“

J. Slaidiņš turpina: “Citiem vārdiem sakot, Rietumi vienlaikus finansē gan Ukrainas aizsardzību, gan daļu no Putina militārās mašīnas. Tā tas turpināsies šogad, nākamgad un arī 2028. gadā, līdz brīdim, kad šī struktūra mainīsies.“

Viņš piebilst, ka ukraiņiem nauda ir ļoti svarīga: “Ukraiņiem vajadzēja, lai viņiem atbloķētu šos 90 miljardus. Viņi piekrita tam, jo nauda ir daudz svarīgāka, nekā nafta, kas tagad plūst uz Ungāriju un Slovākiju, – 90 miljardi bija pārāk liels naudas kumoss, kas nepieciešams gan bruņojumam, gan sociālajām iemaksām.”

ES gatavo Orbānam reālu pļauku. Ungārijai būs jāatvadās no kā sev tik dārga un pierasta
Orbāns lūdz Eiropai ko neiedomājamu un brīdina savu tautu: Jūs kļūsit par “Ukrainas koloniju”
“Kijiva neko nesaudzē!” Krievijā raud pēc uzbrukuma naftasvadam “Družba”
