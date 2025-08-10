#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

TV24 raidījumā “Preses klubs” Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) priekšsēdētāja Sanita Upleja-Jegermane komentēja situāciju, kas otrdien norisinājās pie Rīgas pils, laikā, kad Latvijā ieradās Izraēlas prezidents. Tur notika palestīniešu atbalsta mītiņš – aptuveni 30 cilvēki ar plakātiem aicināja apturēt Izraēlas militārās operācijas Gazas joslā, kamēr otrpus laukuma bija sapulcējušies daži cilvēki ar Izraēlas karogiem rokās.

Upleja-Jegermane uzsvēra, ka šādi protesti apliecina demokrātiju un vārda brīvību Latvijā, taču viņa ar skepsi vērtēja to, kā par Izraēlas prezidenta vizīti reaģēja valdību veidojošā partija “Progresīvie”.

Valdību veidojošā partija “Progresīvie” iebilda pret Izraēlas prezidenta Ichaka Hercoga oficiālo vizīti Latvijā, jo uzskata, ka tikšanās ar valsts augstākajām amatpersonām nav pieņemama pašreizējās situācijas kontekstā Tuvajos Austrumos, teikts politiskā spēka paziņojumā.

“Tas, kas mani mulsināja, ka nāca “Progresīvie” kā partija ar paziņojumu,” norādīja Upleja-Jegermane.

Viņa pauda, ka šāda koalīcijas rīcība liek apšaubīt valdības spēju stingri vadīt iekšējos procesus un risināt nesaskaņas: “Tad rodas jautājumi – kas tur notiek? Vai nav pietiekami stingri vadīta koalīcija? Tad viņiem ir tiešām tās problēmas pašiem jārisina.”

Vienlaikus viņa pievērsās arī pašam konfliktam Tuvajos Austrumos un Amerikas Savienoto Valstu pozīcijai. Viņasprāt, arī ASV politiķi apzinās kara smagumu un humānās palīdzības nepieciešamību Gazā, tostarp ASV prezidents Donalds Tramps.

“Donalds Tramps arī ir teicis, ka tas bads, kas ir Gazā, kā izskatās bērni – tas ir patiess. Un, kā viņš teica, mums šie bērni ir jāpabaro. Tā kā nav tā, ka Amerika arī nezinātu visas šīs blaknes,” norādīja Upleja-Jegermane.

Viņa uzsvēra, ka Amerika paliek Izraēlas sabiedrotā, tāpat kā Latvija, un šo attiecību saknes meklējamas gan vēsturiskajā atbildībā, gan kopīgajā kultūras telpā.

