16:38, 14. janvāris 2026
Polija tur aizdomās Krieviju par decembrī notikušajiem koordinētajiem kiberuzbrukumiem, kuru mērķis bija izraisīt elektroenerģijas piegādes pārtraukumus.

Tas bija lielākais uzbrukums Polijas enerģētikas infrastruktūrai pēdējo gadu laikā, taču savu mērķi tas nesasniedza, paziņoja Polijas digitālo lietu ministrs Kšištofs Gavkovskis.

Amatpersonas atklāja, ka decembra beigās Polijā notika mēģinājumi veikt kiberuzbrukumus vairākiem enerģētikas objektiem, lai pārtrauktu komunikāciju starp elektrostacijām un tīkla operatoriem.

“Viss norāda uz to, ka mums ir darīšana ar Krievijas sabotāžu, (..) kuras mērķis bija destabilizēt situāciju Polijā,” paziņoja Gavkovskis. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Polijas varasiestādes ir labi sagatavotas.

Polijas enerģētikas ministrs Milošs Motika norādīja, ka Polija līdz šim nebija piedzīvojusi šādu uzbrukumu enerģētikas infrastruktūrai. Uzbrukumi tika veikti vienlaikus pret dažādiem objektiem, atklāja ministrs, piebilstot, ka uzbrukums tika veiksmīgi novērsts.

Motika pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Polija šogad palielinās investīcijas un modernizēs valsts enerģētikas infrastruktūru, lai efektīvāk cīnītos pret kiberdraudiem.

Pēdējos gados iestādes un uzņēmumi Polijā un citās Eiropas Savienības (ES) valstīs arvien biežāk kļūst par kiberuzbrukumu upuriem, un hakeru uzbrukumi bieži tiek piedēvēti Krievijas atbalstītiem hakeriem, kā mērķis ir destabilizēt bloku un pārtraukt Rietumu palīdzības sniegšanu Ukrainai.

Novembrī Polijā notika vairāki kiberuzbrukumi, kuru laikā tika traucēta digitālo maksājumu pakalpojumu darbība un noplūda Polijas ceļojumu aģentūras klientu dati.

Polijas Centrālā kibernoziedzības apkarošanas biroja (CBZC) amatpersonas pagājušajā nedēļā aizturēja kādu Ščecinas iedzīvotāju, kas tiek turēts aizdomās par enerģētikas uzņēmuma datubāzes uzlaušanu ar mērķi mainīt datus.

