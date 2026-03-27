“Uzmanieties no neredzamiem zagļiem!” Aplaupīts iemīļotais rotaslietu uzņēmums “Nela Gems” 0
Tirdzniecības centrā “Rīga Plaza” apzagts iemīļotā latviešu rotu uzņēmuma “Nela Gems” stends, publiski paziņojusi tā īpašniece.
Uzņēmēja un darbinieces nekavējoties vērsās Valsts policijā un ziņoja par notikušo zādzību. Kā dzirdams publicētajā video, radītie zaudējumi sasniedz aptuveni 700 eiro. Šī ir pirmā reize uzņēmuma pastāvēšanas laikā, kad izdarīta tik liela zādzība. Agrāk ir gadījies, kad kāds netīšām kādu rotiņu iebāž kabatā, bet šoreiz nozagts viss rotaslietu paliktnis.
Pašlaik nav neviena liecinieka, kurš būtu redzējis zādzības brīdi. Tāpat uzņēmēja atklāj, ka arī pie kamerām tajā brīdī neviens nav bijis un nekas nav redzēts. “Kā tas var būt? Ko tad – citplanētieši nolaupīja, vai? Uzmanieties no neredzamiem zagļiem, lūdzu!” par situāciju ironizē uzņēmēja.
@nelagems.com Gadās arī tā 🫠 Ko mums tagad darīt? Likt žogu apkārt? #zaglis #zādzība #pazudis #meklēšanā #policija ♬ original sound – Nela Gems – kristālu rotas 💎
@nelagems.com Update par zādzību 🥲 #zaglis #veikals #zādzība #policija #izmeklēšana ♬ original sound – Nela Gems – kristālu rotas 💎
