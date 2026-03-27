Piedzērās un nodūra: aizdomās par slepkavību Bauskas novadā apcietināti divi vīrieši

LETA
15:36, 27. marts 2026
Ziņas Krimināls

Šogad februārī aizdomās par slepkavību Bauskas novadā apcietināti divi vīrieši, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP).

16. februārī ap plkst. 21 VP saņemta informācija, ka kādā privātmājā Bauskas novada Valles pagastā sadurts 1992. gadā dzimis vīrietis, kurš no gūtajām traumām miris. Notikuma vietā ieradās VP Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas un tika sākts kriminālprocess.

Veicot procesuālās darbības, jau nākamajā dienā, 17. februārī, policija aizturēja četras personas, kas, iespējams, saistītas ar šo noziedzīgo nodarījumu – 1951., 1952., 1975. un 1965. gadā dzimušus vīriešus. Divām no aizturētajām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka slepkavības motīvs bijis personu savstarpējs konflikts, kas izcēlies alkohola lietošanas laikā.

VP par notikušo sākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 116. pantu par citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods – mūža ieslodzījums, brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem, kā arī probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.

Tāpat sākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 313. panta otro daļu par noziedznieka, kā arī nozieguma izdarīšanas rīku, līdzekļu un pēdu iepriekš neapsolītu slēpšanu, ja slēpjamais noziegums ir sevišķi smags. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.

