Arī tā var būt! Ārsts pasaka, kad no gastroenterologa jāvēršas pie psihiatra 0

14:08, 1. jūnijs 2026
TV24 raidījumā “Dr. Apinis” RSU profesors un klīnikas “Veldre” vadītājs Māris Taube skaidroja, kā ārstiem būtu jāstrādā ar pacientiem, kuru sūdzībām iespējams psihosomatisks raksturs.

Taube uzsver, ka pacientu ārstēšanā svarīga ir dažādu speciālistu sadarbība – ģimenes ārstiem, gastroenterologiem, psihiatriem, neirologiem un citiem mediķiem jāspēj kopīgi saprast problēmas būtību.

Pēc viņa teiktā, izmeklēšanai jābūt mērķtiecīgai, nevis balstītai principā “izslēgsim visu iespējamo”. Vispirms jāņem vērā tā sauktie “sarkanā karoga” simptomi, kas var liecināt par nopietnu saslimšanu un prasa padziļinātu pārbaudi.

Ja nopietni riski nav redzami, ārstam jāspēj saprast, vai pacientam vairāk nepieciešama gastroenterologa, neirologa, psihoterapeita, psihiatra vai ģimenes ārsta palīdzība. Taube norāda, ka psihiatrs ne vienmēr ir pirmais speciālists un antidepresanti ne vienmēr ir pirmā izvēle.

Īpaši svarīga ir pirmā saruna ar pacientu. Labs ārsts var laikus pamanīt, ja fiziskās sūdzības saistītas ar stresu, trauksmi vai depresiju.
Taube uzsver, ka pacientam ar psihosomatiskām sūdzībām svarīgi nemētāties starp ārstiem, bet atrast vienu speciālistu, kuram uzticēties un kurš palīdzību koordinē kopumā.

