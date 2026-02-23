Veronā noslēdzas 25. ziemas olimpiskās spēles, karogs nodots Francijai 0
Svētdien, 22. februārī, Veronā noslēdzās 25. ziemas olimpiskās spēles, kurās sacensības notika vairākās Itālijas vietās. Latvijas karognesēji Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā bija distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka un šorttrekists Roberts Krūzbergs.
Noslēdzot sporta forumu, karogs tika nodots nākamo ziemas olimpisko spēļu rīkotājiem. 2030. gada ziemas olimpiskās spēles notiks Alpu reģionā Francijā.
Latvijai šajās olimpiskajās spēlēs ir divas godalgas, sudrabu kamaniņu sportā izcīnīja Elīna Ieva Bota un bronzu šorttrekā – Roberts Krūzbergs. Latvijas delegācijā bija 68 sportisti, kas ir visu laiku lielākā pārstāvniecība ziemas olimpiskajās spēlēs, taču no tiem startēja 63.
Olimpisko spēļu sacensības aizēnoja Starptautiskā Olimpiskā komitejas (SOK) neskaidros apstākļos piemērotā diskvalifikācija Ukrainas sportistam Vladislavam Heraskevičam. Tā tika piemērota, balstoties uz Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) olimpisko spēļu skeletona sacensību žūrijas lēmumu, ka viņa lēmums vilkt ķiveri nogalināto sportistu piemiņai ir “pretrunā ar olimpisko hartu un sportistu izpausmes vadlīnijām”.
Tāpat neizpratni raisīja SOK lēmums spēlēm pielaist 13 agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas sportistus, piešķirotiem tā dēvētā “neitrālā atlēta” statusu.