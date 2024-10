Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Vai apakšveļa var būt bīstama sievietes veselībai? Eiropas valstu pētījumā atklājas baisi dati Ieteikt







Saskaņā ar Ungārijas, Austrijas, Slovēnijas un Čehijas patērētāju uzraudzības iestāžu veiktajiem laboratorijas testiem šo valstu teritorijā nopērkamajā sieviešu apakšveļā var būt bīstami augsts endokrīno sistēmu ietekmējošo ķīmisko vielu līmenis – konkrēti bifenola līmenis. Testos atklāts, ka 10% sieviešu apakšveļā ir konstatētas toksiskas ķīmiskas vielas, kas pārsniedz patērētājām drošu līmeni, tā ziņoja ārvalstu medijs “Euronews“.

Pētnieku komanda, kurā bija arī Čehijas vides aizstāvības grupas “Arnika” pārstāvji, apakšveļas paraugos meklēja bifenola klātbūtni, kas ir sintētiskas ķīmiskas vielas, kuras izmanto plastmasas ražošanā un kuras var kaitēt cilvēku veselībai.

Visizplatītākā bifenola forma ir bifenols A, kas Eiropas Savienībā (ES) ir klasificēts kā bīstama ķīmiska viela un galvenokārt tiek izmantots rūpniecībā, piemēram, pārtikas iepakojuma, uzglabāšanas konteineru, medicīnisko ierīču, papīra, tintes un tekstilizstrādājumu ražošanā.

Bifenoli tiek izmantoti arī sintētisko apģērbu materiālu izgatavošanā, kas arī pamudināja pētnieku grupu pārbaudīt 166 sieviešu apakšveļas veidus no Ungārijas, Austrijas un Slovēnijas.

Atklājās, ka 30% apakšveļas paraugu satur kādu no bifenola paveidiem, bet 10% paraugos konstatētais bifenola līmenis bija augstāks par to, ko regulatori pašreiz uzskata par drošu cilvēku veselībai. Zīmīgi, ka bifenola līmenis bija būtiski augstāks “produktos no labi zināmiem zīmoliem” nekā tas tika konstatēts lētākā apakšveļā. Neatkarīgi no zīmola, netika konstatēts, ka no kokvilnas izgatavota apakšveļa arī varētu saturēt bifenolus.

“Lai gan sievietēm ir iespēja iegādāties arī kokvilnas izstrādājumus, mūsu sākotnējais tirgus pētījums parādīja, ka lielākā daļa sieviešu biksīšu tomēr ir izgatavotas no sintētiskiem materiāliem,” teikts Ungārijas Apzinīgo patērētāju asociācijas ķīmiķes Jūlijas Denesas paziņojumā. “Diemžēl tas automātiski nozīmē lielāku bifenola kaitīgās iedarbības risku,” viņa brīdināja.

Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras datiem bifenols A var ietekmēt cilvēku auglību, izraisīt acu bojājumus, kairināt plaušas, izraisīt alerģiskas ādas reakcijas, traucēt hormonālo sistēmu, kā arī ietekmēt kognitīvās funkcijas un vielmaiņu, raksta “Euronews”.

Lielākā daļa gadījumos cilvēki uzņem bifenolus ar pārtiku un dzērieniem, taču ir arī iespējams, ka šo ķīmisko vielu var absorbēt arī caur ādu. Pagājušajā gadā ES finansētie laboratorijas testi atklāja bifenolu A 92% no pārbaudītajiem cilvēku urīna paraugiem 11 Eiropas valstīs un daudzos gadījumos šajos paraugos kontstatētais bifenola līmenis pārsniedza Eiropā noteikto drošības slieksni.

Vielas izmantošana jau ir pilnīgi izliegta dažos produktos, piemēram, zīdaiņu pudelītēs un mazu bērnu pārtikas iepakojumos, bet citos, piemēram, bērnu rotaļlietās, tās lietošana ir vien ierobežota.

Šā gada jūnijā Eiropas valstis atbalstīja plānu aizliegt bifenola A izmantošanu pārtikas un dzērienu iepakojumos visā ES.

Pamatojoties uz jauniegūtajiem rezultātiem, “Arnika” norādīja, ka visos plaša patēriņa produktos ir jāaizliedz bifenolu un citu potenciāli kaitīgu vielu lietošanu, jo šīs vielas var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību.

“Diemžēl ražotāji aizstāj bifenolu A ar cita veida bifenoliem, kas arī var radīt līdzīgus riskus veselībai, taču vēl nav aizliegti,” teikts “Arnikas” toksisko vielu un atkritumu programmas patērētāju kampaņu vadītājas Karolīnas Brabcovas paziņojumā. “Reglamentējošā darbība acīmredzami atpaliek no zinātniskiem pierādījumiem,” viņa piebilda.