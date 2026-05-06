Vai degvielas cenu kāpums transporta kompānijām neizbēgami liks celt pārvadājumu cenas?
Ģeopolitiskās spriedzes Tuvajos Austrumos dēļ būtiski pieaugusi biržas cena naftai un līdz ar to arī degvielas cena Latvijā. TV24 raidījumā Uzmanības centrā ekonomika šoreiz diskusija par degvielas cenas kāpuma ietekmi uz transporta nozari. Galvenie jautājumi: Vai degvielas cenu kāpums transporta kompānijām neizbēgami liks celt pārvadājumu cenas? Vai valsts spēj piedāvāt kompensējošus mehānismu šajā krīzē? Vai transporta nozarei jādomā par izejvielu alternatīvām?
“Nozarei šobrīd skats tāds, ka tā nav īstermiņa problēma. Ja līdz rudenim šāda situācija turpināsies, tas jau ir būtisks zaudējums pasažieru pārvadātājiem,” saka Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents. Pēc viņa teiktā no marta sākuma Tuvo Austrumu konflikta dēļ autopārvadātājiem papildu izmaksas katru mēnesi ir 700 tūkstoši eiro. Tas ir papildus tam, ka pārvadātājiem ietekmi atstājis arī karš Ukrainā, kura dēļ radies degvielas cenas pieaugums ilgtermiņa līgumos netiek kompensēts. “Ja tuvāko divu mēnešu laikā, kā mēs esam norādījuši, jautājums netiek atrisināts ar ilgtermiņa līgumu indeksāciju, tad būtībā rudenī var būt tā, ka šis transports apstājas vispār. Jāatzīmē, ka jau šobrīd pārvadātāji uz sava rēķina izpilda valsts pasūtījumu.”
Jānis Golubevs, “Rīgas satiksme” valdes loceklis: “Ja mēs janvārī dīzeļdegvielu par vairumtirdzniecības cenām pirkām par 1.11 eiro litrā, tad tagad pieaugums bija uz 1,42 eiro. Liels cenas pieaugums, ietekme pietiekoši liela – mēnesī apmēram 350-400 tūkstoši eiro.”
Cik liels atspaids pārvadātājiem ir valdības nesen pieņemtais lēmums par nodokļa samazināšanu degvielai? Ivo Ošenieks saka: “Ja mēs skatāmies marta mēnesi, – ja mazumtirdzniecības cenas pieaugums bija 60 centi, bet valdības lēmums bija par 9 centiem, tad kādu pienesumu tas var dot? Piliens jūrā. Nozare to nav sajutusi vispār.”
“Rīgas satiksme” risinājumu saskata transporta elektrifikācijā. “Šobrīd no 420 autobusiem pilsētā brauc 52 elektroautobusi, kas ir 20% no kopējā autobusu skaita, un to skaits tikai pieaugs. Šobrīd esam izsludinājuši jaunu iepirkumu par vēl 60 jaunu elektroautobusu iegādi. Elektrības cenas ir daudz zemākas un līdz ar to izmaksas daudz mazākas. Cenšamies uzlādēt tajās stundās, kad elektrība lētāka. Plānojam jau sākot ar jūniju vismaz uz pusi palielināt nobraukumu tieši elektroautobusiem,” stāsta Jānis Golubevs.
Jautāts par pāreju uz elektrotransportu, Edvīns Kažoks, koplietošanas autonomas “Bolt Drive” vadītājs Latvijā ir visai piesardzīgs: “Ir noteikts klientu segments, kam tas patiktu, taču, skatoties, ko arī konkurējošie uzņēmumi darījuši, – cilvēki apjūk pie jaunām tehnoloģijām. Ņemot vērā, ka tie ir vairāki desmiti tūkstoši cilvēki mēnesī, tas ir sava veida risks. Mēs mēģinām maksimāli atvieglot ceļu no punkta A uz punktu B. Dotajā mirklī tehnoloģijām jāpilnveidojas, jākļūst efektīvākām. Ja ir vairāk par 1000 automašīnām, – kur tās visas uzlādēt? Te ir infrastruktūras jautājums, efektivitātes jautājums. Mēs saredzam, ka ne vairāk par 30% no autoparka varētu būt elektroautomašīnas, līdz pieaugs to efektivitāte un otrreizējā tirgus vērtība.”
