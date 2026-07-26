Lietavas beigušās – vai tagad drīkstam dzert akas un avota ūdeni? Eksperts brīdina par riskiem 0

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LA.LV
20:04, 26. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Spēcīgas lietavas var radīt risku individuālajiem dzeramā ūdens avotiem, taču centralizētās ūdensapgādes lietotājiem satraukumam parasti nav pamata, TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis.

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Viņš norāda, ka lielākais risks pēc ilgstošām un spēcīgām lietavām ir privātajām akām un citiem individuālajiem ūdens ieguves avotiem, īpaši gadījumos, kad tie ir applūduši.

Ja pastāv iespēja, ka lietus ūdeņi varējuši nonākt dzeramā ūdens avotā, iedzīvotājiem laikus būtu jānodrošinās ar droša dzeramā ūdens rezervēm vai fasētu ūdeni.

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Kadiķis skaidro, ka piesārņojuma risks lielāks ir seklajās akās, savukārt dziļākās ūdens ieguves vietās, piemēram, spicēs, tas parasti ir mazāks. Tomēr pilnībā izslēgt piesārņojuma iespēju nevar, ja ūdens ieguves vieta ir bijusi pakļauta applūšanai.

Eksperts uzsver – pēc spēcīgām lietavām īpaši svarīgi izvērtēt konkrētā ūdens avota stāvokli un nepieciešamības gadījumā veikt ūdens kvalitātes pārbaudes.

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