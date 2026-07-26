Foto: Paula Čurkste/LETA
Foto: Paula Čurkste/LETA
Cilvēki negaisa laikā Rīgā.

Likām lielas cerības, bet ar lietu kā “ar bitēm”! Kāds laiks būs pēdējā jūlija nedēļā? 0

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LETA
17:13, 26. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Jūlija pēdējās nedēļas sākumā vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietusgāzes, taču nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs mierīgāks un nokrišņu būs mazāk, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

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Sinoptiķi norāda, ka nedēļas sākumā sinoptisko situāciju Latvijas teritorijā turpinās noteikt ciklonu darbība – pirmdien, 27. jūlijā, un otrdien, 28. jūlijā, būs vērojami lietus mākoņi, kas daudzviet palaikam nesīs lietu un pērkona negaisu, turklāt vietām pērkona lietusgāzes būs stipras.

Vējš būs brāzmains – piekrastē tas brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē, kā arī vietām zem negaisa mākoņiem gaidāmas krasas vēja brāzmas.

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Pirmdien, 27. jūlijā, debesis aizklās mākoņi, tomēr vietām uzspīdēs arī saule. Naktī rietumu un centrālajos rajonos, bet dienā plašākā teritorijā palaikam gaidāms lietus, vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas negaisa laikā kļūs brāzmains, savukārt no pēcpusdienas rietumos vējš iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem, brāzmās sasniedzot 15-17 metrus sekundē. Naktī gaisa temperatūra būs +14…+18 grādi, bet dienā +22…+27 grādi, valsts rietumos diena būs vēsāka, gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz +18…+21 grādam.

Otrdien, 28. jūlijā, un trešdien, 29. jūlijā, saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām palaikam nesīs lietu, turklāt otrdien vietām iespējami arī pērkona dārdi un stipras lietusgāzes. Visā teritorijā pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, otrdien piekrastē saglabājoties brāzmains, turklāt vietām arī negaisa laikā būs novērojamas krasas vēja brāzmas. Naktīs gaiss atdzisīs līdz +11…+16 grādiem, trešdienas naktī vietām austrumos līdz pat +10 grādiem, bet dienās iesils līdz +18…+22 grādiem.

Darba nedēļas izskaņā laiks kopumā kļūs siltāks un mierīgāks – lietus mākoņi būs vērojami vien vietām, savukārt brīvdienās gubu-lietus mākoņi jau atkal veidosies plašākā teritorijā, vietām atnesot pērkona negaisu. Pašreizējas prognozes liecina, ka piektdiena, 31. jūlijs, varētu būt šīs nedēļas sausākā un karstākā dienā, kad termometra stabiņš teju visā valstī pārsniegs +25 grādu atzīmi.

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