VIDEO. Saskaitīji, cik mazuļu? Saulkrastos iemūžināta pamatīga ežu ģimene, kas amizanti soļo “vilcieniņā” 0
Vietnes “Facebook” lapa “I ♥ Saulkrasti” dalījusies ar ārkārtīgi piemīlīgu videoierakstu, kurā izdevies tvert dabas tuvumu tepat pilsētvidē – kādas privātmājas sētā iemaldījusies neparasti kupla ežu saime.
Video redzams, kā ežu māte ar veselu rindu mazuļu disciplinēti, gluži kā mazā vilcieniņā, dodas pāri mauriņam un grants ceļam.
Kā skaidro ieraksta autori, adatainā ģimenīte bija nolēmusi doties cauri sētai uz drošāku vietu. Tiesa, ceļojums neiztika bez nelieliem satraukumiem.
“Pa ceļam viens mazulis krietni atpalika un sūtīja mammai signālus (tā šķietamā putniņa dziesma fonā). Nācās mazliet iejaukties un nogādāt nomaldījušos ezīti tuvāk mammai, jo pavisam blakus bija grāvis ar stāvām malām.”
Par laimi, pateicoties mājas saimnieku vērībai, visi eži laimīgi šķērsoja ceļu un pazuda kaimiņu “džungļos”.