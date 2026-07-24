“Krievija var iznīcināt ēkas, bet ne mūsu atbalstu.” Krievijas aviobumba sagrāvusi Latvijas goda konsulātu Ukrainā 0
Krievijas kārtējā uzbrukumā Ukrainai iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka Slovjanskā, paziņojusi ārlietu ministre Baiba Braže. Uzbrukumā, kurā saskaņā ar Ukrainas iestāžu sniegto informāciju izmantota Krievijas aviobumba, cietuši divi konsulāta darbinieki, savukārt Latvijas goda konsuls Oleksandrs Pavenko nav ievainots.
Viņa norāda, ka par notikušo ir informējusi Eiropas Savienības un NATO dalībvalstu ministrus, kā arī starptautiskās organizācijas. Braže uzsver, ka Krievija var iznīcināt ēkas, bet ne Ukrainas gribu un Latvijas atbalstu.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sociālajos medijos akcentē, ka Latvijas goda konsulāta biroja iznīcināšana Slovjanskā ir kārtējais Krievijas kara noziegums.
Kā aģentūrai LETA pavēstīja ārlietu ministres padomnieks Toms Sadovskis, piektdien plkst. 10.40 Krievijas uzbrukumā iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka Slovjanskā, Doņeckas apgabalā Ukrainā. Saskaņā ar Ukrainas iestāžu sniegto informāciju konsulātam trāpījusi Krievijas aviobumba KAB-250.
Latvijas goda konsuls Pavenko uzbrukumā nav cietis, taču ir cietuši divi konsulāta darbinieki. Latvijas Ārlietu ministrija uztur pastāvīgu saziņu ar goda konsulu un Ukrainas atbildīgajām iestādēm, lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus, sniegtu atbalstu ievainotajiem un saņemtu aktuālāko informāciju.
Latvija piektdien izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi un iesniedza protesta notu, izsakot visstingrāko nosodījumu Krievijai par brutālo uzbrukumu Slovjanskas pilsētai un Latvijas goda konsulāta ēkas iznīcināšanu.
Pēc Bražes paustā, Latvija uzstāj uz spiediena turpināšanu pret Krieviju, tostarp stiprinot sankcijas. Tāpat Latvijas ieskatā ir jāpalielina Ukrainas aizsardzības spējas, sniedzot tai militāro atbalstu un pretgaisa aizsardzības sistēmas.
Ārlietu ministre Braže uzsver, ka Krievija tiks saukta pie atbildības par šo un citiem starptautisko tiesību pārkāpumiem. Viņa akcentē, ka visi Krievijas pastrādātie kara noziegumi ir jāizmeklē, un vainīgajiem jāstājas tiesas priekšā.
Braže atzīmē, ka Latvijas diplomāti un goda konsuli Ukrainā turpinās pildīt savus pienākumus arī turpmāk. Viņa pauž pārliecību, ka “Krievijas terors nesalauzīs Latvijas apņēmību turpināt atbalstīt Ukrainu un tās tautu”.
Ārlietu ministre pateicas Pavenko par darbu Latvijas interesēs un atbalstu Latvijas valstspiederīgajiem.
Lietuva izsaka protestu Krievijai par triecieniem Ukrainai, tostarp Latvijas goda konsulātam Slovjanskā
Lietuva izteikusi oficiālu protestu Krievijai par piektdien notikušajiem masveida raķešu, aviobumbu un dronu triecieniem Ukrainai, kuros tika nogalināti vairāk nekā 15 civiliedzīvotāji un nodarīti postījumi, tostarp iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka Doneckas apgabala Slovjanskā, paziņoja Lietuvas Ārlietu ministrija.
Uz ministriju tika izsaukts Krievijas vēstniecības pārstāvis, kuram tika iesniegta protesta nota.
Ministrija norādīja, ka Krievijas bruņoto spēku agresīvās darbības pret ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām nav nejaušas, bet gan sistemātiskas.
Lietuva pieprasa, lai Krievija nekavējoties pārtrauktu bezjēdzīgo Ukrainas iznīcināšanu un tās iedzīvotāju nogalināšanu, izbeigtu agresiju, izvestu okupācijas spēkus no visas starptautiski atzītās Ukrainas teritorijas un atlīdzinātu nodarītos zaudējumus, uzsvēra ministrija.