“Kulberg, nospied bremzi šai neprātīgajai idejai!” Sabiedrībā sašutumu izraisa iecere noteikt maksu par Gaismas pils apskati 0
Mums ir tik skaista un iespaidīga bibliotēka, kas kļuvusi par vienu no Rīgas atpazīstamākajiem simboliem, taču ne viens vien iedzīvotājs jau ilgāku laiku uzskata, ka tās plašās iespējas sabiedrībai netiek pilnvērtīgi izmantotas. Tagad izskanējusi vēl kāda ziņa, kas daudzos izraisījusi sašutumu un sociālajos tīklos izvērtusies plašās diskusijās.
Kāds lietotājs sociālo mediju platformā “X” raksta: “Latvijas Nacionālās bibliotēkas jeb Gaismas pils būvniecību galvenokārt finansēja Latvijas valsts no valsts budžeta līdzekļiem. Kopējās projekta izmaksas sasniedza 268 miljonus eiro. Tagad vēl jāmaksā 3 eiro, lai to apskatīties.”
Šādas reakcijas izraisījis Kultūras ministrijas (KM) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) sagatavotais jaunais Ministru kabineta noteikumu projekts par bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādi. Tas paredz aizstāt pašreizējos noteikumus, paaugstināt cenas vairākiem līdzšinējiem pakalpojumiem, ieviest jaunus maksas pakalpojumus un svītrot vairākus neaktuālus.
Paredzēts arī paaugstināt maksu par izsniegtā bibliotēkas krājuma materiāla kavējumu no 0,10 eiro līdz 0,50 eiro par vienību dienā. Individuālās lietošanas ārpus bibliotēkas pakalpojums, kas pazīstams arī kā personālais abonements, patlaban ir vienots un maksā 24 eiro gadā.
Iecerēts paaugstināt arī teksta dokumentu digitalizācijas cenas. Digitalizācijai bez teksta atpazīšanas cena A4 formātā pieaugtu no 0,18 līdz 0,25 eiro, bet lielākiem formātiem – no 0,35 līdz 0,40 eiro.
Digitalizācijai ar teksta atpazīšanu cena pieaugtu attiecīgi no 0,35 līdz 0,40 eiro un no 0,55 līdz 0,65 eiro.
Iecerēts paaugstināt arī starpbibliotēku abonementa pakalpojumu cenas – pasūtīšanai no Eiropas valstīm no 10 līdz 15 eiro, no citām valstīm no 15 līdz 22 eiro, bet jaunākajiem iespieddarbiem – no 16 līdz 25 eiro.
Bibliotēkas ISBN piešķiršanas pakalpojumam paredzēts jauns pakešu modelis, aizstājot līdzšinējo gada abonentmaksu shēmu – 7,50 eiro par vienu ISBN, 30 eiro par pieciem, 55 eiro par desmit, 100 eiro par 20, 213 eiro par 50 un 325 eiro par 100 ISBN.
Cenrādī iekļautas vairākas jaunas telpas nomai. Mezonīna stāvā pievienotas “AsiaRes” telpa un Jauniešu telpa, kuru noma abām maksātu 120 eiro stundā, kā arī Dīvānu zona ēdināšanas nodrošināšanai par 80 eiro stundā, bet otrajā stāvā – Džona F. Kenedija lasītava par 120 eiro stundā. Iekļauts arī jauns pakalpojums – bibliotēkas ātrija pirmā stāva daļas līdz 300 kvadrātmetriem noma kafijas pauzēm, ja tiek nomātas arī citas bibliotēkas telpas, par 300 eiro stundā.
Paredzēti arī jauni pakalpojumi mākslīgā intelekta un augstas veiktspējas skaitļošanas modeļu pārvaldības platformas infrastruktūrai par 400 eiro mēnesī, kā arī ar to saistītajiem konfigurēšanas darbiem par 84,70 eiro stundā.
Cenrādī paredzēti arī jauni atbrīvojumi no maksas par bibliotēkas ēkas apskati – bibliotēkas rīkoto pasākumu apmeklētājiem, Latvijas bibliotekāriem, kā arī Starptautiskās muzeju padomes un Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes biedriem.
Bibliotēkas noteiktajās akciju dienās paredzēta 100% atlaide ēkas apskatei un 50% atlaide atsevišķiem ekskursiju pakalpojumiem. Paredzēts arī atbrīvojums no maksas studentu grupām organizētu apmeklējumu laikā, kā arī atvieglojums maksai skolēniem, audzēkņiem un sociāli aizsargātajām personu grupām par atsevišķu ekskursiju un nodarbību pakalpojumu izmantošanu.
Tāpat paredzēta maksa 30 eiro apmērā par ekskursiju grupai latviešu valodā bibliotēkas darba laikā, kas pašreizējā cenrādī nav noteikta. Varētu pieaugt vairāku esošo telpu, tostarp konferenču zāles, izstāžu zāļu un konferenču centra vestibila, kā arī tulkošanas iekārtu nomas cenas.