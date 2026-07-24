“Tāpat vien personīgo apsardzi nepalielina…” Kas notiek ar Putinu? 0
Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstījis dekrētu, ar kuru palielināts Federālā apsardzes dienesta centrālā aparāta darbinieku skaits. NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda, ka šāds solis neesot nejaušs un liekot uzdot jautājumu – kāpēc tas tiek darīts tieši tagad.
Pēc Slaidiņa teiktā, īpašu uzmanību piesaista tas, ka lēmums pieņemts gada vidū, nevis ierastajā gada beigu vai sākuma periodā, kad Krievijā tradicionāli mēdz veikt dažādas administratīvas korekcijas.
Viņš skaidro, ka Krievijas Federālais apsardzes dienests kopumā ir liela struktūra – tajā varētu būt aptuveni 20 tūkstoši cilvēku, kas nodrošina Kremļa, prezidenta rezidenču un citu svarīgu objektu apsardzi.
Taču šajā gadījumā, pēc Slaidiņa teiktā, runa esot nevis par visu dienestu kopumā, bet gan par centrālo aparātu – struktūru, kas faktiski ir kā Putina personīgās drošības “štābs”.
“Šeit ir runa konkrēti par Putina mazo armiju, privāto armiju,” norāda Slaidiņš.
Viņš uzsver, ka 812 cilvēki šādā struktūrā ir ļoti liels skaits. Slaidiņš to salīdzina ar “mini armiju” – aptuveni diviem pilniem bataljoniem.
Pēc viņa domām, tik būtiskai personīgās apsardzes paplašināšanai jābūt nopietnam iemeslam. Slaidiņš pieļauj, ka Kremlī pieaug bažas par Putina drošību un iespējamiem riskiem.
“Neplānota personīgās apsardzes paplašināšana, kas atradīsies Putinam blakus un viņu aizsargās, liecina, ka Kremlī laikam ir izbīlis,” saka Slaidiņš.
Viņš uzdod jautājumu, kāpēc pēkšņi nepieciešams tik ievērojami palielināt šo cilvēku skaitu. Pēc Slaidiņa domām, šādi lēmumi netiek pieņemti bez iemesla.
“Tāpat vien nepalielina,” viņš rezumē.
Slaidiņš norāda, ka būs jāseko līdzi, ko šis lēmums nozīmēs praksē un vai tas signalizē par plašākām drošības bažām Krievijas varas augšgalā.