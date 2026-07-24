Izrādās, ka tā nav taisnība! Pieci veselības mīti, kuriem daudzi joprojām tic 0
Vai tiešām dienā jāizdzer astoņas glāzes ūdens? Vai kafija patiešām atūdeņo organismu? Un vai pirkstu krakšķināšana var izraisīt artrītu? Daudzi no šiem priekšstatiem tiek nodoti no paaudzes paaudzē, taču zinātne daļu no tiem jau sen ir atspēkojusi.
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“Kad rudens lapas kritīs…” MI Nostradams paredz Latvijai izaicinājumiem pilnu tuvāko piecgadi
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Atklāts laimīgu attiecību noslēpums: 10 mīlestības noteikumi, bez kuriem pāri ir nolemti neveiksmei
Lūk, pieci populāri veselības mīti, kuriem joprojām tic pārsteidzoši daudz cilvēku.