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Izrādās, ka tā nav taisnība! Pieci veselības mīti, kuriem daudzi joprojām tic 0

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LA.LV
18:16, 24. jūlijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Vai tiešām dienā jāizdzer astoņas glāzes ūdens? Vai kafija patiešām atūdeņo organismu? Un vai pirkstu krakšķināšana var izraisīt artrītu? Daudzi no šiem priekšstatiem tiek nodoti no paaudzes paaudzē, taču zinātne daļu no tiem jau sen ir atspēkojusi.

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Lūk, pieci populāri veselības mīti, kuriem joprojām tic pārsteidzoši daudz cilvēku.

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