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“Kas notiek Liepājā?” Liepājnieki satraukti par neparastu skatu pilsētas ielās 0

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LA.LV
17:41, 24. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Nedēļas sākumā sabiedrība plaši apsprieda sabojāto stadionu Liepājā, taču tagad pilsētas iedzīvotāju uzmanību piesaistījis pavisam cits un ne mazāk satraucošs novērojums. Sociālajos tīklos vairāki liepājnieki ziņo, ka pilsētas ietves vietām esot pilnas ar apātiskām vai pat mirušām bitēm un kamenēm.

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Liāna sociālo mediju platformā “Threads” vaicā: “Kāpēc Liepājā pilnas ietves ar apātiskām vai mirušām bitēm?”

Beāte iesaistās diskusijā un min, ka pie vainas varētu būt vēsie un slapjie laikapstākļi.
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Savukārt Sindija raksta: “Jā, vakar daudzas kamenes tur manīju tādā stāvoklī.”

Arī Linda novērojusi: “Es tieši to pašu vakar domāju. Gan Jūrmalas parkā, gan pilsētas centrā. Šķita, ka visas tieši zem liepām, bet varbūt maldos. Ļoti interesē skaidrojums šim.”

Tikmēr Andrim ir sava versija: “Iespējams, ka pilsētā nav kur baroties, uzņemt enerģiju. Cik dzirdēts, mēdz barot ar cukura sīrupu un ideālā gadījumā nogādā uz ziedošiem augiem. Pilsēta šiem lidoņiem patīk, bet bieži vien nepietiekot enerģija tālajiem lidojumiem bez barības bāzes.”

Lai noskaidrotu, kas varētu būt šīs parādības iemesls, vaicājām ChatGPT, kas savu atbildi balstīja publiski pieejamos zinātniskos pētījumos un ekspertu organizāciju skaidrojumos.

Pēc ChatGPT apkopotās informācijas viens no biežākajiem šādas parādības iemesliem ir ilgstoši vēsi un lietaini laikapstākļi.

Šādos apstākļos kukaiņi patērē daudz enerģijas ķermeņa temperatūras uzturēšanai, bet vienlaikus tiem ir grūtāk atrast pietiekamu daudzumu nektāra. Rezultātā tie kļūst novājināti un dažkārt paliek guļam uz zemes.

Interesanti, ka vairāki liepājnieki novērojuši kamenes tieši zem liepām. Arī zinātniskajos pētījumos konstatēts, ka zem ziedošām liepām nereti sastopams liels skaits novārgušu vai beigtu kameņu.

Lai gan agrāk tika pieļauts, ka pie vainas varētu būt liepu nektārs, jaunāko pētījumu datos redzams, ka visbiežāk iemesls ir enerģijas izsīkums – koki piesaista ļoti daudz apputeksnētāju, taču nektāra daudzums ne vienmēr ir pietiekams visiem.

Ja kukainis vēl ir dzīvs, speciālisti iesaka to netraucēt, ja vien tas neatrodas vietā, kur to var samīt. Šādā gadījumā biti vai kameni var uzmanīgi pārvietot uz ziedošu augu vai citu drošu vietu.

Savukārt, ja redzams, ka kukainis ir ļoti novājināts un tuvumā nav ziedu, tam kā ārkārtas palīdzību var iedot dažus pilienus šķīduma, kas pagatavots no baltā cukura un ūdens vienādās daļās. Tomēr tā ir tikai īslaicīga palīdzība, nevis risinājums ilgtermiņā.

Lai šādu situāciju nākotnē būtu mazāk, apputeksnētājiem būtiska ir ziedošu augu daudzveidība, pietiekama barības bāze un iespējami mazāka pesticīdu lietošana.

Vienlaikus jāuzsver, ka bez vietējo speciālistu izvērtējuma nav iespējams droši apgalvot, ka tieši šie faktori ir izraisījuši Liepājā novēroto situāciju, to varētu noteikt tikai padziļināta izpēte.

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

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