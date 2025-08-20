#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs attēls
Foto: Pexels.com

Vairs nav droši: jauna tehnoloģija ļauj attālināti noklausīties tālruņa sarunas 0

LA.LV
11:59, 20. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Pitsburgas štata universitātes datorzinātnieki atklājuši jaunu veidu, kā attālināti noklausīties tālruņa sarunas. Zinātnieki izpētījuši, ka ar radara palīdzību, kas novietots līdz pat trim metriem no ierīces, iespējams uztvert telefona skaļruņa radītās mikrovibrācijas un uz to pamata izveidot precīzas sarunu stenogrammas, vēsta portāls “Tech Xplore”.

Lai izpētītu nelielu, uz radaru balstītu ierīču potenciālu, zinātnieki izmantoja milimetru diapazona radara sensoru. Šī tehnoloģija jau tiek lietota autonomajos transportlīdzekļos, kustības detektoros un 5G bezvadu tīklos.

Līdzīgas ierīces var integrēt arī parastos priekšmetos, piemēram, pildspalvās.
“Kad mēs runājam pa mobilo tālruni, mēs parasti nepievēršam uzmanību vibrācijām, kas caur skaļruni liek vibrēt visam tālrunim.  Ja šīs svārstības uztver attālināti radari un, izmantojot mašīnmācīšanos, tiek pielietots konteksts, lai izprastu sacīto, iespējams noteikt sarunas saturu,” skaidroja viens no pētījuma autoriem.

Vibrāciju dekodēšanai un to pārvēršanai saprotamās runas transkripcijās pētnieki izmantoja atvērtā koda mākslīgā intelekta modeli Whisper.

Tas tika īpaši pielāgots, lai atpazītu zemas kvalitātes jeb “trokšņainus” radara datus.

Eksperimentā ar milimetru diapazona sensoru tika fiksētas gandrīz nemanāmas virsmas svārstības brīdī, kad caur skaļruni atskaņota runa.

Iegūtie signāli tika pārsūtīti pielāgotajai Whisper versijai, kas sasniedza aptuveni 60% precizitāti.

Zinātnieki norādīja, ka šo rādītāju iespējams uzlabot, ja tiek veikti manuāli kontekstuāli labojumi, piemēram, koriģējot noteiktus vārdus vai frāzes, kad par sarunas saturu jau ir priekšzināšanas.

“Pat daļēja runas noteikšana, piemēram, atslēgvārdu identificēšana, var būt ļoti noderīga drošības kontekstā,” uzsvēra pētījuma vadītājs Mahants Gouda.

Pētījuma autori salīdzināja sava modeļa iespējas ar  lasīšanas pēc lūpām metodi, norādot, ka, lai gan tā ļauj uztvert vien 30–40% vārdu, cilvēki, kas lasa no lūpām, bieži izmanto arī kontekstu, lai atšifrētu sarunu un saprastu tās jēgu.

“Mūsu mērķis bija noskaidrot, vai šādus risinājumus varētu izmantot ļaundari, lai attālināti noklausītos tālruņa sarunas.

Rezultāti pierāda, ka tas noteiktos apstākļos ir tehniski iespējams.

Ceram, ka šie atklājumi veicinās sabiedrības informētību un modrību, īpaši veicot konfidenciālus telefona zvanus,” rezumēja pētnieki.

