Foto: Ekrānuzņēmums no video

Kā Latvijas policija patiesībā risina krimināllietas 0

LA.LV
9:21, 3. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Šodienas epizode ar zvērinātu advokātu, Jāni Dambīti, kurš specializējas nodokļu strīdos, finanšu noziegumos un kriminālprocesos Latvijā. Stāsts par policiju līdz advokāta karjerai, viņš atklāj, kas patiesībā notiek Latvijas tieslietu sistēmā, kā tiek pieņemti lēmumi, kā norit darbs finanšu noziegumu, slepkavībus un parādu piedziņu lietās.

BlackBox šovu vada divi Latvijas uzņēmēji – Niks Jansons un Matīss Ansviesulis.

Niks Jansons ir uzņēmējs, kurš palīdz ieviest mārketinga un pārdošanas sistēmas, lai paredzami iegūtu vairāk darījumus. Nodrošinām pakalpojumu, kā arī pārdošanas CRM sistēmu (Sharpify).

Matīss Ansviesulis ir uzņēmējs, kurš ir izveidojis un attīstījis uzņēmumus 15 valstīs ar vairāk nekā 200 miljonu eiro gada apgrozījumu (Avafin, Esketit, Money.jo, Spandacapital, NewSchool.pro un citi).

