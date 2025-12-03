Ābolu virtuļi, gluži kā bērnībā – maigi, aromātiski un ļoti vienkārši pagatavojami 0
Maigi, aromātiski, ar sulīgām ābolu šķēlītēm – īsts rudens vai ziemas deserts, kas atgriež bērnības sajūtas un garšo lieliski!
Sastāvdaļas:
Mīklai:
piens – 300 ml;
olas – 2 gab.;
cukurs – 30 g;
sāls – šķipsniņa;
vanilīns – šķipsniņa;
sviests, izkausēts un atdzesēts – 70 g;
cepamais pulveris – 6 g;
milti – 300 g;
eļļa cepšanai;
pūdercukurs un kanēlis pārkaisīšanai;
(Pēc vēlēšanās) biezs jogurts, medus vai karameļu mērce.
Pildījumam:
āboli – 3 gab.
Pagatavošana:
1. Bļodiņā izsijā aptuveni 300 g miltu, pievieno 6 g cepamā pulvera un samaisa.
2. Citā bļodā saputo 2 olas, pievieno 30 g cukura, šķipsniņu vanilīna un sāls, maisa tik ilgi, kamēr masa kļūst vienmērīga. Pievieno 300 ml piena, kurš kādu laiku ir pastāvējis ārpus ledusskapja un ir istabas temperatūrā, pēc tam pievieno 70 g izkausēta, pilnībā atdzesēta sviesta.
3. Pakāpeniski iemaisi miltus ar cepamo pulveri šķidrajā maisījumā, līdz mīkla kļūst gluda un vienmērīga, un sāk izskatīties līdzīgi kā pankūku mīkla.
4. Nomazgā ābolus, nemizojot. Sagriež 0,5–1 cm platas šķēles un izņem serdes, lai veidotos vienmērīgi “gredzeni”. Plānākas šķēles būs nedaudz cietākas, biezākas – krēmīgākas un sulīgākas.
5. Ievieto katru “gredzenu” bļodā un pārlej ar mīklu, ļaujot liekajai mīklai notecēt.
6. Uzkarsē pannu un viegli ieziež to ar augu eļļu. Pievieno gredzenus un cep uz vidēji lielas uguns, līdz tie kļūst zeltaini brūni no abām pusēm.
7. Gatavos virtuļus pārkaisa ar pūdercukuru un maltu kanēli. Saldākai garšai vari pievienot biezpienu, jogurtu, medu vai karameļu mērci.
Lai labi garšo!