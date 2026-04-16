Foto: LETA

Valsts kanceleja atklāj, cik Siliņas birojs pērn tērējis paaugstināta servisa pakalpojumos lidostās 1

Pievieno LA.LV
LA.LV
18:45, 16. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Saistībā ar šī brīža aktuālo skandālu, kurā ierauta premjerministre Evika Siliņa, 360TV Ziņas vaicāja Valsts kancelejai, cik bieži premjere ārzemēs izmantojusi VIP zonas un cik tas izmaksājis pērn?

Lasīt citas ziņas

Jau ziņots, ka bijušais Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis pārmetis Ministru prezidentei Siliņai nepamatotu VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā. Tāpat 360TV Ziņu rīcībā ir nonākuši oficiāli dokumenti, kas sliecas apstiprināt Citskovska teikto – Latvijas valstij Siliņas uzturēšanās VIP zālē esot izmaksājusi 4184,18 eiro.

Valsts kancelejas atbilde

“Amatpersonu došanās komandējumos kārtību noteic Ministru kabineta noteikumi, tostarp tie regulē lidostas VIP zāles izmantošanas kārtību. Pakalpojuma izmantošana pamatojama ar protokola un drošības apsvērumiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ministru prezidents, dodoties komandējumā, drīkst izmantot lidostu piedāvāto pakalpojumu, kas paredz paātrinātu drošības pārbaudi un paaugstināta servisa pakalpojumus (piem., VIP zāles izmantošana). Šādu pakalpojumu drīkst izmantot vēl viena persona no Ministru prezidentu pavadošās delegācijas dalībniekiem.

2025. gadā Ministru prezidenta birojs šo pakalpojumu izmantojis 4 komandējumos. Kopējās izmaksas – 6119.47 eiro.

Būtiski atzīmēt, ka Ministru prezidenta vizītēm, kur vien tas iespējams, tiek izmantoti tiešie lidojuma reisi. Tāpēc tranzītlidojumu jeb lidojumu ar pārsēšanos VIP zāle tiek izmantota tikai izņēmuma gadījumos. Savukārt galamērķa valstīs VIP zāles pakalpojumu visbiežāk saskaņā ar attiecīgās valsts protokola standartu apmaksā uzņemošā puse.

VIDEO:

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.