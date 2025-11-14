Foto: Valsts policija

Valsts policija aicina atsaukties personas, kuras ir cietušas no fotogrāfijā redzamā vīrieša prettiesiskajām darbībām 0

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonas aizdomās par vairāku smagu noziegumu izdarīšanu ir aizturējušas attēlā redzamo 1979. gadā dzimušo vīrieti.

Aicinām atsaukties personas, kuras ir cietušas no šī vīrieša prettiesiskajām darbībām, zvanot pa tālruņa numuru 67829203 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

Valsts policija aicina atsaukties sievietes, kuras zemāk norādītajos datumos brauca pēc nakts kluba “Rigonda” Nīcgales ielā 2a, Rīgā apmeklēšanas kopā ar attēlā redzamo vīrieti, kurš sniedza taksometra pakalpojumus ar automašīnu “Volvo XC 60”:

Aptaujas dati atklāj iespējamo scenāriju, ja pie varas būtu Šlesera partija: situāciju komentē politologs
tik’ vēl trūka! Bezdarba līmenis Latvijā palielinās – galvenokārt uz vīriešu rēķina
2025. gada 15. martā plkst. 6.34 no Nīcgales iela 2a, Rīgā (nakts klubs “Rigonda”) virzienā uz Jasmuižas ielu, Rīgā.

2025. gada 5. aprīlī plkst. 3.14 no Nīcgales iela 2a, Rīgā (nakts klubs “Rigonda”) virzienā uz Marsa gatvi, Rīgā.

2025. gada 7. jūnijā plkst. 7.46 no Nīcgales iela 2a, Rīgā (nakts klubs “Rigonda”) virzienā uz Cekuli, Ropažu novads.

Tāpat Valsts policija aicina atsaukties sievieti, kurai ir attēlā redzamais tetovējums!

Foto: Valsts policija

Valsts policija aicina atsaukties fotoattēlos redzamā apģērba un gredzena īpašnieces! Gredzens tika ieķīlāts 2025. gada 24. februārī, tā svars – 7.75 g.

Foto: Valsts policija
Foto: Valsts policija
